Gratis smoothie for en pose skrald

Nyborg: Én gang om året samles alle gode kræfter om at samle skrald, blandt andet langs kysten. Men hvorfor egentlig begrænse det til en enkelt dag?

Hos Sinatur Hotel Storebælt, der ligger lige ned til stranden i Nyborg, lokker man lige nu med en frisklavet smoothie til børn og voksne, der gør sig den ulejlighed at rydde op efter andre.

Ideen er hentet fra udlandet, og indtil videre har nyborgenserne taget godt imod den, fortæller hotellets køkkenchef Rasmus Lauritsen.

- Det var vores hotelchef, Anne, der så noget lignende på en ferie i den franske havneby Nice. Hun ringede straks hjem og fortalte om det. Derfra har det været en fælles beslutning at sætte det i værk, siger han og forklarer om initiativet, at hotellet naturligvis har en egeninteresse i, at stranden tager sig godt ud.

Og det gør den altså ikke, hvis man skal gå rundt i andres skrald. Men det handler også om at gøre en indsats for en renere natur.

- Vi oplever fisk, der bliver fanget med plastik i maven, fordi folk smider alt muligt i naturen. Det bedste ville selvfølgelig være, hvis alle kunne finde ud af at rydde op efter sig selv. Det er bare ikke altid tilfældet, konstarer han.

I løbet af den første uges tid har mindst 20 personer benyttet sig af ordningen, der løber frem til udgangen af skolernes sommerferie. Et enkelt vennepar er ovenikøbet kommet to gange på en enkelt dag for at få deres belønning efter at have samlet skrald.

Hotellet har plastikposer klar, men man er også velkommen til at samle skrald i egne poser. Uanset hvad kan man henvende sig i hotellets reception med dagens "fangst".