Grandprix-stjernen Johnny Logan til Nyborg

Nyborg: Grand Prix-fans kan godt begynde at glæde sig. For i september får Nyborg besøg af den irske sanger Johnny Logan, der kan prale med, at han er den eneste kunstner, der har vundet det Europæiske Melodi Grand Prix tre gange. Og han har i øvrigt også solgt mere end seks millioner albums på verdensplan.

Koncerten finder sted i september i Nyborg Fritids og Idrætscenter, og det er det lokale koncert-bureau Oplevelseskomponisten, der står bag koncerten.

I en pressemeddelelse skriver Oplevelseskomponisten blandt andet:

I 2017 var Johnny Logan igen aktuel med et helt nyt album med titlen "It is what it is" - det er nye fantastiske velskrevne sange, som Johnny Logan selv har skrevet de fleste af. Super iørefaldende og med god nerve og fantastisk energi, som altid er kendetegnede for verdensstjernen Johnny Logan.

Albummet er indspillet i Danmark og med en lang række af de dygtigste musikere, som også er med live holdet bag Johnny Logan. Mange af de nye hits vil også være at høre når Johnny Logan & Friends giver koncert i Nyborg.

- Johnny Logan har længe været i kikkerten, men turné planer i udlandet har gjort det svært, at finde datoer som passede i begge kalendere. Men nu har det så kunne lade sig gøre og det bliver en skøn aften med masser af god musik, udtaler Carl Martin Ryberg Jensen fra Oplevelseskomponisten.

Billetterne koster 325 og salget af dem er startet via Billet.dk og hos KinoVino i Vægtergade 9 i Nyborg.