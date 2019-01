Graffiti fra middelalderen i fangekælder

Det er helt hernede under gulvet på det store vagttårn på Nyborg Slot, at der er dukket cirka 700 år gamle hemmeligheder op. I fangekælderens sorte mørke under vagttårnet er arkæologerne stødt ind i en række tegn og inskriptioner fra dengang, Valdemar Sejr og de andre danere slog deres folder i og omkring Dannevang.

I de gamle munkesten i kælderen under vagttårnet er der ridset både tegn og inskriptioner, som meget vel kan være runer. Men det er endnu så nyt, at eksperterne ikke er sikre. Privatfoto.

Tre muligheder

Inskriptionerne er med sikkerhed fra middelalderen. Og uden, at de endnu er tydet, så giver de ifølge Claus Frederik Sørensen et sjældent indblik i en hverdag på Nyborg Slot.

- Normalt handler det om storpolitik og konger og dronninger, når vi omtaler Nyborg Slot og historie. Men her kommer vi tæt på almindelige mennesker - de folk, der boede her, arbejdede her og levede her. Også selv om det her var en ulykkelig situation for de pågældende - at havne i bunden af en fangekælder.

Museumsfolkene har flere gæt på, hvad inskriptionerne er et udtryk for. Claus Frederik Sørensen nævner de tre muligheder:

Indridsningerne kan være et kalendersystem, hvor fangerne har ridset dagene ind. Det kan være regulære inskriptioner skrevet med runer i form af et budskab eller korte sætninger - måske datidens graffiti, "Killroy was here", eller lignende.

- Runerne hører vikingetiden til, men blev også brugt langt senere op i middelalder og i renæssance, forklarer Claus Frederik Sørensen.

Den tredje og sidste mulighed er, at her er tale om bomærker eller underskrifter ridset ind i de bløde munkesten.

Restaureringen af Nyborg Slot koster 351 millioner kroner og er støttet af A.P. Møller Fonden, Realdania og Nyborg Kommune. Det omfatter også det 22 meter høje vagt- eller udsigtstårn, som slottet oprindelig var udstyret med i historisk tid.