Græsrødder inviterer til stormøde om forurening

Mens lokalpolitikerne har travlt med at diskutere, hvad der skal ligge på Lynfrosten i Nyborg, kæmper græsrodsbevægelsen "Tjæren på Lyndfrosten og andre giftgrunde" fortsat for en oprensning af området. Derfor planlægger man et møde med deltagelse af folketingspolitikere og eksperter til foråret.

Nyborg: En tjærevirksomhed, en giftfabrik og et giftdepot.

Der er ikke noget at sige til, at Lynfrosten-grunden er stærkt forurenet, når man tænker på, hvad den tidligere har været brugt til. For tiden har lokalpolitikerne travlt med at diskutere, hvad der fremover skal ligge oven på jorden. Et hotel, et butikscenter eller noget helt tredje.

Men for Karin Di Martini og hendes meningsfæller i græsrodsbevægelsen "Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde" er det mindst lige så interessant at få undersøgt, hvad der egentlig er sket derude med giften - ikke mindst med udsivningen til Svanedammen - og derefter at få selve kilden til forureningen renset op, før man planlægger, hvad grunden skal bruges til.

Under kommunalvalget sidste efterår lykkedes det hende faktisk at skabe opmærksomhed omkring problemet. Men det egentlige slag skal slås et andet sted, nemlig i forhold til de forhandlinger som skal finde sted mellem staten og Danske Regioner næste år, erkender hun.

Det afgørende bliver, om Lynfrosten rykker længere op på listen, når regionernes fremtidige indsats på området skal prioriteres. Selv håber Karin Di Martini, at man kan tage et lille, men vigtigt skridt på vejen, når græsrodsbeægelsen den 11. marts inviterer til stormøde om forureningen på Lynfrosten.

De nærmere detaljer om mødet mangler stadig at falde på plads, men det bliver med deltagelse af en række folketingspolitikere og folketingskandidater fra Christiansborg. Desuden er meningen, at man vil invitere eksperter, lokale ildsjæle og politikere til at deltage i debatten.

Det eneste, der ikke står til diskussion, er, hvorvidt jorden under Lynfrosten skal renses op eller ej, forklarer hun. Derfor vil man ifølge Karin Di Martini sende en særlig invitation til de partier, der har engageret sig i oprensning af generationsforureningerne i Danmark.

- Det, vi håber at få ud af mødet, er mere handling og mere økonomi. Hele området vedrørende oprensning af giftgrunde er i forvejen underfinansieret. Det kan man kun håbe på, at en ny regering vil lave om på, bemærker hun.