Græsrodsbevægelse varsler demonstration i Nyborg

Medborgernes Menneskerettighedskommision, der kæmper for bedre vilkår for psykiatriske patienter, regner med at kunne samle op mod 50 personer foran Hotel Nyborg Strand torsdag i forbindelse med årsmøde i Dansk Psykiatrisk Selskab.

Nyborg: Når cirka 300 medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab torsdag samles til årsmøde på Hotel Nyborg Strand, vil de blive mødt af en demonstration arrangeret af Medborgernes Menneskerettighedskommision.

Græsrodsbevægelsen, der har eksisteret siden 1969, kæmper for bedre forhold for landets psykiatriske patienter, og ifølge formand René Steffensen vil man benytte årsmødet til at gøre opmærksom på en ny rapport fra FN, der lægger op til en nytænkning af psykiatrien. Væk fra diskrimination, stigmatisering, misbrug og tvang.

Selv forventer formanden at kunne samle op mod 50 personer, blandt dem forfatter og debattør Jacob Skyggeberg, der har skrevet en bog om sine egne oplevelser med det psykiatriske system.

- Vi ville gerne have samlet endnu flere mennesker, men nu ligger Hotel Nyborg Strand lidt udenfor Alfavej, bemærker formanden, der selv er bosiddende i København.

René Steffensen har på forhånd forfattet et åbent brev til medlemmerne af Dansk Psykiatrisk Selskab, hvori han gør opmærksom på den nye signaler fra FN. Ud fra programmet kan han nemlig ikke se, at det bliver et tema på årsmødet. Men det burde det være, mener han.

- Det er på høje tid at nytænke psykiatrien. For eksempel er det slående, at psykiatriske patienter i gennemsnit lever 20-25 år mindre end befolkningen som helhed, uden at der nogen logisk forklaring på, at det skulle forholde sig sådan. Samtidig har undersøgelser vist, at elektrochok som behandlingsform er langt mere skadelig, end man har sagt i Danmark, hvor det går for at være en skånsom behandling. Men det er noget vrøvl, siger han.