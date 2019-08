Glædestårer i retten: Betjent frifundet for trusler

Retten i Svendborg slog fast, at en betjent har sagt at: "Jeg fik sådan nogle vilde tanker, at jeg kunne møde op hos ham og skyde ham med mit tjenestevåben". Men retten mente ikke at udsagnet var egnet til at fremkalde frygt hos den pågældende.

Refsvindinge/Svendborg: En 42-årig politiassistent er ved retten i Svendborg frifundet for at have truet en person på livet og for at have misbrugt sin stilling som polititjenestemand.

Domsmandsrettens frifindelse faldt onsdag formiddag i den meget usædvanlige sag.

Retten slog fast, at betjenten rent faktisk i en telefonsamtale med lederen af Refsvindinge Friskole havde sagt: "Jeg fik sådan nogle vilde tanker, at jeg kunne møde op hos ham og skyde ham med mit tjenestevåben".

Men retten slog samtidig fast, at udsagnet ikke var egnet til at fremkalde frygt hos den pågældende.

Samtalen mellem betjenten og skolelederen handlede om betjentens søn, der har været udsat for mobning fra en anden elev - og det var denne elevs far, betjenten tænkte på, da han fremsatte truslen om at skyde med tjenestepistolen.

Betjenten og hans familie brød ud i glædestårer efter frifindelsen i retten, mens sagens anklager var overrasket over dommen, og sagde, at hun ville hjem og læse primisserne for dommen meget grundigt.

Betjenten er sygemeldt med posttraumatisk stress, og han var også sygemeldt på det tidspunkt, hvor samtalen med skolelederen fandt sted. Det var i oktober 2018.

Historien følges op på nettet og i papiravisen.