Gl. Vindingevej spærret: Efterslukning efter nattens brand i fuld gang

Nyborg/Vindinge: Tirsdag formiddag blev Gl. Vindingevej spærret for gennemgående trafik i forbindelse med efterslukningen af den kraftige brand natten forinden. Her gik der cirka klokken 21.30 ild i et stråtækt hus, mens familien lå og sov. Det lykkedes dog far, mor og tre børn at slippe ud i tide.

Bygningen er til gengæld stærkt beskadiget, og tirsdag formiddag begyndte det igen at ryge kraftigt fra huset. Derfor blev der ringet efter beredskabet, der mødte frem med et slukningskøretøj. Da Fyens Stiftstidende forlod stedet klokken cirka 10.35, var slukningsarbejdet stadig i gang.

Ifølge indsatsleder Stig Danielsen har man stadig ikke overblik over brandårsagen. Da han ankom til stedet tirsdag aften, var huset stort set overtændt og i kraftig brand. Familien er i gang med at få opført et nyt hus på ejendommen, og ilden har fået fat i udhænget til den nye garage. Selve det nye hus står dog intakt.