Giftig grund: Håber på ministerens hjælp

Kun hvis regeringen sætter flere penge af, er der en chance for at få renset op på Lynfrostgrunden i Nyborg.

Der er i byrådet et flertal bestående af Venstre og SF for en lokalplan for ejerens - Philipsen Gruppen - ønske om at opføre et butikscenter på 15.000 kvadratmeter på Lynfrostgrunden.

Kritik af SF

SF er som et erklæret grønt parti blevet kritiseret for sammen med Venstre at have nikket ja til lokalplanen for butikker på Lynfrostgrunden.

- Vi har sagt ja til, at lokalplanarbejdet kan gå i gang. Men der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at hvis vi havde magt, som vi har agt, skulle der renses op på grunden nu med det samme, siger SF's byrådsmedlem i Nyborg, Suzette Frovin.

- Jeg forstår virkelig godt folk, der mener, at der skal renses op. Og med den nye regering har vi måske et håb om, at det kommer til at ske. Jeg vil bare ikke stå på mål for, at det kommer til at ske i morgen, for det er meget kompliceret, og det tager lang tid, tilføjer hun.

I den nye, socialdemokratiske regerings såkaldte forståelsespapir med støttepartierne SF, Enhedslisten og Radikale er der i øvrigt ingen løfter om at sætte penge af til oprensning af flere giftgrunde.

Af papiret fremgår det kun, at det for regeringen er "en prioritet at håndtere og rense de store generationsforureninger".

Og forureningen på Lynfrostgrunden i Nyborg er ikke klassificeret som en generationsforurening.