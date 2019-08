Geolog: Jordfaldshuller er helt normale i Danmark og på Østfyn

Ifølge en ekspert fra GEUS er jordfaldshuller i Danmark langt fra unormale, og Østfyn er et af de steder, man godt kan forvente at finde hullerne i fremtiden også.

- Det er ekstraordinært, men det er nogle bestemte steder i Danmark, hvor vi forventer, at de her jordfaldshuller opstår og mener, vi kan forklare dem. Kogsbølle på Østfyn passer helt fint ned i vores forståelse af, hvor de skal opstå. Men det er første gang, vi har fået rapporter om sådan et hul ude i det område, så det er da interessant, siger seniorforsker på GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, red. ) Bertel Nilsson.

KOGSBØLLE: Da Peter Jespersens ben trængte igennem jordoverfladen og sank ned i en lomme på måske godt en kubikmeter, imens han ellers gik stille og roligt rundt ude i sin have i Kogsbølle, så kan man fristes til at sige, at han gjorde mange geologer i Danmark ganske godt tilfredse med deres eget arbejde.

Guatemala City Jordfaldshullet I 2010 opstod der et jordfaldshul i Guatemala City. Hullet var 20 gange 90 meter og tog en fabrik med sig, da det opstod. Det pludselige jordfaldshul kostede 15 mennesker livet. Hullet menes at være opstået af samme grund som den på Fyn. Daisetta, Texas jordfaldshul I 2008 opstod et seks meter breds hul i Daisetta i Texas, USA. Dagen efter var hullet vokset til 270 meter og var næsten 80 meter dybt. Heldigvis omkom ingen. Her var opløst salt i jorden grunden til kollapset. Schmalkalden, Tyskland I 2010 opstod et hul midt på gaden i en boligområde i Schmalkalden. Hullet var omkring 20 gange 40 meter stort og slugte en bil, mens en anden bil i en indkørsel hand lige præcis overlevede. Xiaozhai Tiankeng Xiaozhai Tiankeng er det største jordfaldshul i verden. Hullet har været kendt siden antikken og er blevet skabt af en stor flod, der flyder i bunden af den. Hullet måler 626 gange 537 meter og er 662 meter dybt.

Højt kalkniveau i jorden

Grunden til, at et hul pludselig opstår under jorden, uden man kan se det, skal - ikke overraskende - findes i selv samme jord. I dette tilfælde skal den findes i, at jorden på Østfyn har et forholdsvist højt kalkniveau. Den kalk er sandsynligvis hovedårsagen til, at Peter Jespersen nu står med et hul på hans grund.

Kalkaflejringerne i jorden ligger under istidsaflejringer (som typisk består af ler og sand, red.). Nogle steder er istidsaflejringerne tynde, så der altså er en forholdsvis lille afstand fra jordoverfladen og ned til kalken. Når regn så falder og siver ned i jorden, kan vandet opløse kalken i hulninger eller kanaldannelser.

- Man kan ikke lave prognoser på, hvor eller hvornår disse huller opstår, men jeg tror der er en sammenhæng med stor nedbør. Det så vi blandt andet i Thy, hvor man havde fundet et hul på en ridebane, efter der var faldet en del regn, der simpelthen underminerede ridebanen. Landmænd oppe i det område ved også godt, at man skal passe på i visse områder, når man kører med traktor, fordi sådanne huller godt kan opstå, forklarer Bertel Nilsson.

I udlandet har man flere eksempler på jordfaldshuller så store, at de har hevet hele huse eller boligblokke med sig, men så slemt er det dog ikke hændt i Danmark.

I Peter Jespersens have står han nu med et bogstaveligt hul i jorden, der dog heldigvis ikke måler sig blandt de største huller der er set i verden. Det letteste at gøre ved hullet ville være ganske enkelt at fylde hullet op, men Bertel Nilsson vil ikke give nogen garantier.

- Hvis vandet stadig flyder dernede, vil det jo fortsætte med at tage materiale med sig. Så man kan fylde hullet op med jord, men det kan godt være det vil opstå igen.