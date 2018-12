Genbrugspladsen i Nyborg solgt

Nyborg: Reno Fyn har købt genbrugspladsen på Langelandsvej i Nyborg - en plads mange Nyborgensere brugte til at aflevere småt brændbart, flasker, elektronikskrot og meget mere, indtil pladsen blev lukket sidste år og erstattet af en ny og større genbrugsplads.

Reno Fyn er i forvejen aktiv i industrikvarteret, hvor det tidligere fælleskommunale selskab især arbejder med genindvinding af plastic og altså har brug for flere kvadratmeter.

Erik Hansen, direktør i Nyborg Forsyning og Service oplyser, at Reno Fyn gav 1,2 millioner kroner for arealet ved Langelandsvej. NFS beholder dog et lille hjørne af området, for i det tidligere forbrændingsanlæg ligger en mindre varmecentral.

Handlen er godkendt af en ekstraordinær generalforsamling hos NFS, og det hele er sanktioneret af ejeren, Nyborg Kommune, der behandlede sagen på den lukkede del af maratonbyrådsmødet i Ørbæk for nylig.

Genbrugs-virksomheden Reno Fyn var oprindeligt ejet af en række østfynske kommuner og efter kommunalreformen af Nyborg og Kerteminde Kommuner.

Det blev solgt i 2014 til det lokale selskab Scrap Solutions, der har videreført arbejdet med at indsamle og sortere plastic.

Salget førte i øvrigt til en del ballade og klage fra vognmandsfirmaet Erik Jørgensens Eftf, Nyborg. En sag blev først endeligt afgjort i sommer, da Klagenævnet afviste, at der var foregået noget ulovligt, da Scrap Solutions blev valgt som køber frem for vognmandsfirmaet.