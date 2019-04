Genboer til boligbyggeri: Det er en ommer

To af de nærmeste genboer til det store boligbyggeri "Strandhøjen" beder om et lokalplanforslag eller et borgermøde med reel oplysning.

"Strandhøjen" bliver et blandet boligbyggeri bestående af villaer og etagebyggeri. Der kan bygges op til 26.000 kvadratmeter boliger i området, hvor den store institution for udviklingshæmmede, Strandvænget, engang lå. I et område ud til Skaboeshusevej kan der bygges i op til fem etager og 17 meters højde. Der skal også, når "Strandhøjen" er fuldt udbygget, være offentlig adgang til den meget populære park i det naturskønne område. Beplantning og lignende skal i den sydlige del af parken "holdes således, at det samlede indtryk af parken forbliver uændret". I den nordlige del af parken kan en stor del af området ryddes for træer og buske. Det er konsortiet Strandhøjen A/S, der står bag boligbyggeriet "Strandhøjen". Byggeriet kan påbegyndes, når byrådet i Nyborg har vedtaget en endelig lokalplan for området. Nyborg Kommune har sendt et forslag til lokalplan 296 "Strandhøjen - boligbebyggelse og park ved Skaboeshusevej i Nyborg" i offentlig høring. Høringsfristen udløber tirsdag den 2. april.

Populært udflugtsmål

En lokalplan skal, som det hedder, give "offentligheden og byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed".

Men ifølge Christine Norup Klavsen og Lene Christensen er det på baggrund af det aktuelle forslag til lokalplan 296 for "Strandhøjen - boligbebyggelse og park ved Skaboeshusevej i Nyborg" svært for borgerne at vurdere, hvordan byggeriet kommer til at se ud.

- Der er for eksempel ingen visualiseringer, som viser, hvordan det store etagebyggeri ud mod Skaboeshusevej kommer til at fremstå, påpeger Christine Norup Klavsen.

Lokalplanen skaber også usikkerhed om fremtiden for den naturskønne park i området.

Parken er et populært udflugtsmål.

Og der er ifølge Lene Christensen et misforhold mellem kommunens løfte om at bevare parken og lokalplanens muligheder for bygherren for at tromle hen over den.

- Folk kommer jo langvejs fra for at nyde parken. Og det, vi hele tiden har hørt fra teknisk forvaltning, er, at parken skal bevares. Men nærlæser man lokalplanforslaget, ser det ud som om, de kan skove alt over knæhøjde. Og det vil blandt andet gå ud over den lille skov ved den populære legeplads, siger Lene Christensen.

Christine Norup Klavsen supplerer:

- Det ser ud som om, byens borgere får retten til at gå tur i de nye beboeres forhaver. Og det gør man jo ikke.