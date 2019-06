En stor gruppe skoleelever samles for tiden ved havnekanalen for at bade og hygge sig. Det er ikke ulovligt, men kommunen anbefaler ikke at bade i vandet.

- Men vi kunne rigtig godt tænke os, at kommunen sørgede for nogle skraldespande hernede, nu hvor der er så mange unge, siger Peter Jordhøj.

De siger begge, at de er glade for det liv, de unge bringer med ind i "ældreghettoen". Der har været enkle episoder med for høj musik, men det har naboerne selv ordnet.

Stiftstidende har talt med både formanden for seniorbofællesskabet, Keld Clement, og Peter Jordhøj, formand for andelsboligforeningen længere nede ad kanalen.

Nyborg har fået et populært havnebad. Ikke sådan et officielt et til mange millioner kroner - de unge har bare fundet et hjørne i færgehavnen, hvor de synes det er sjovt at samles efter skoletid for at springe i vandet og hygge sig sammen.

Risiko for ondt i maven

Det er ikke forbudt at bade i havnen, fortæller vicekommunaldirektør Søren Møllegård.

- Men vi kan bestemt ikke anbefale at bade i havnen, for der bliver jo ikke taget vandprøver i havnen længere. Og hver gang, der har været store regnskyl, er der stor risiko for e-coli bakterier i vandet. Det kan man altså godt få ondt i maven af. Så jeg vil anbefale de unge at finde et andet sted at bade og hygge sig, tilføjer han.

De unge, avisen talte med ved kanalen, kunne fortælle, at de ikke har hørt om kloakker, der løber over eller om problemerne med bakterier i vandet. Det var i øvrigt dagen efter det store regn og tordenvejr over byen.

For år tilbage havde Nyborg et officielt havnebad på Vesterhavnen. Men det blev lukket af sparegrunde - netop fordi det er dyrt at køre vadevandsmålinger sommeren over.

Til gengæld er der et nyt og endda opvarmet havnebad på vej i marinaen. Her vil de unge få rig mulighed for at boltre sig i vandet uden af få dårlig mave.