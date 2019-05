Nyborgs byråd er spilttet i spørgsmålet om en ny spareplan på ældreområdet. Socialdemokratiet foreslår at genåbne budgetforliget for 2019. Foto: Yilmaz Polat

Et flertal blandt de lokale politikere vil spare 13,7 millioner kroner på ældreområdet i et forsøg på at holde trit med galoperende udgifter.

Nyborg: - Det er ikke nemt. Udfordringen på ældreområdet bliver bare større og større. Men vi undgår at ramme kernevelfærden. Sådan siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) om en spareplan, der skærer yderligere 13,7 millioner kroner af ældreplejens budgetter. Spareplanen vil blandt andet ramme de ældres mulighed for at få gjort ekstra rent ud over den sædvanlige rengøring hver 14. dag. Ældre borgere vil heller ikke længere kunne få en ledsager med på en gåtur uden for eget hjem. - Men vi undgår at spare på basal kernevelfærd som varme hænder og pasning og pleje af vores ældre medborgere i øvrigt, mener Kenneth Muhs.

Flertal på plads Spareplanen på ældreområdet skal til endelig vedtagelse i byrådet. Men efter en ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger til tider ophedet diskussion i Nyborg Kommunes økonomiudvalg, er et flertal bag spareplanen på plads. Venstre, SF og Dansk Folkeparti har således nikket ja til den nye spareplan, som kommer kun få måneder efter et 2019-budget med besparelser på 12,6 millioner kroner på ældreområdet. Kun Socialdemokratiet siger nej og foreslår i stedet - om muligt - at finde penge andre poster i de kommunale budgetter. - Det er ikke rimeligt, at det er vores ældre, som skal betale prisen for, at der ikke er styr på økonomien, siger Socialdemokratiets gruppeformand og borgmesterkandidat, Sonja Marie Jensen. Socialdemokraterne står imidlertid alene med et ønske om at genåbne budgetforliget for 2019 med henblik på at finde penge andre steder end på ældreområdet.

- Ikke nogen drøm Det er, som medlem af økonomiudvalget, Suzette Frovin (SF), siger, heller "ikke nogen drøm" for SF at spare på ældreplejen. - Men der er et voldsomt øget pres på ældreområdet, og efterhånden kan vi ude i kommunerne ikke følge med udgifterne. Heldigvis har vi her opdaget hullet i budgettet i tide, så vi undgår at spare på det, jeg opfatter som den egentlige kernevelfærd, siger Suzette Frovin. Hun henviser til, at en stor af de nye besparelser på ældreområdet er det, hun karakteriserer som lavthængende frugter - som for eksempel ledige stillinger, der ikke bliver genbesat, og penge, der ikke er brugt. - Langt de fleste af pengene kan vi finde uden at røre ved kernevelfærden, påpeger Suzette Frovin. Hun er i øvrigt meget tilfreds med, at der nu skal gennemføres en analyse af baggrunden for budgetoverskridelserne på ældreområdet og udarbejdes en plan, der skal sikre mod yderligere overraskelser.

Skriften på væggen Heller ikke for Dansk Folkeparti er det let at få besparelserne på ældreområdet ned. - Men vi kan jo godt se skriften på væggen. Til gengæld kan jeg ikke se, hvor vi ellers skulle finde pengene, siger Dansk Folkepartis medlem af økonomiudvalget, Carsten Kudsk. Han deltog ikke selv i økonomiudvalgsmødet, hvor spareplanen blev drøftet. Men Dansk Folkeparti havde på forhånd givet tilsagn om at støtte en indstilling til byrådet om at vedtage den. Spareplanen på ældreområdet forventes at være på dagsordenen til byrådsmødet den 28. maj.