Gæster syge efter frokost på golf-café

Og derfor er der fortsat ikke andet end en mistanke om, at maden eller andre forhold på caféen kan have været skyld i et udbrud af den såkaldte norovirus blandt gæsterne.

Fødevarestyrelsen blev nemlig alarmeret for sent til at udtage de prøver, der kunne afsløre årsagen til opkast af diarré og opkast blandt 10 af de 13, der deltog i frokosten.

Og dét altså på trods af en fortsat manglende dokumentation for, at det var maden, der tilbage i oktober gjorde 10 gæster på Café Sct. Knud syge.

Sagen, der ikke har været fremme før, har kostet caféen to sure smileyer og et tilsvarende antal bødeforlæg.

Nyborg: Det bliver formentlig aldrig opklaret, hvorfor en halv snes gæster blev syge efter at have indtaget en frokost på Café Sct. Knud i Nyborg.

Kontrolrapport den 19. oktober 2018: "Fødevarestyrelsen har modtaget en anmeldelse om sygdom i form af opkast og diarré blandt 10 ud af 13 gæster, som har spist frokost i virksomheden den 06.10.2018. Samme gæster har sammen med andre spist aftensmad i virksomheden samme aften. Kun de gæster, der har spist frokost, har været syge". "Fødevarestyrelsen har ikke haft mulighed for at udtage prøver i virksomheden eller anmode de syge gæster om afføringsprøver, da fødevarestyrelsen ikke har været kontaktet for den 18.10.2018". "Bødeforlæg fremsendt, 3750 kroner. Følgende konstateret: Virksomheden har ikke samarbejdet med Fødevarestyrelsen i opklaringen af sygdomsudbrud blandt virksomhedens kunder, samt at virksomheden har givet urigtige oplysninger til kunderne". Kontrolrapport den 12. december 2018: "Bødeforlæg fremsendt, 2000 kroner. Følgende er konstateret: Kontrolrapporten er fra den 01.03.2018 og er ikke den sidste kontrolrapport". "Virksomheden, følgende bemærkninger: Jeg har ikke været til stede hele sidste uge".

Anmeldt af frokostgæst

Café Sct. Knud kom i Fødevarestyrelsens søgelys, da en af de omtalte frokostgæster indgav en anmeldelse den 18. oktober sidste år.

Og efter et kontrolbesøg fik caféen både en påtale for utilstrækkelig hygiejne og en bøde på 3750 kroner for manglende samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Restauranter, hvor der efterfølgende opstår sygdom blandt gæsterne, har pligt til af egen drift at henvende sig til Fødevarestyrelsen.

Men der gik otte dage, før Café Sct. Knud inddrog myndighederne i sagen.

Og derfor blev Fødevarestyrelsen afskåret for at udtage prøver, som kunne have afsløret årsagen til, at gæsterne blev syge.

Og i december faldt hammeren igen, fordi Café Sct. Knud havde undladt at hænge kontrolrapporten fra oktober op, så den var synlig for kunderne.

Jakob Krøll, der som forpagter driver Sct. Knuds Golfklubs Café Sct. Knud, har ingen kommentarer til sagen.

Han ønsker hverken at udtale om grunden til den manglende efterlevelse af reglerne for smileyordningen eller til Fødevarestyrelsens efterfølgende behandling af den spegede sag.

Jakob Krøll henviser til, at "det er længe siden", og at alt nu - ifølge ham selv - er i orden.

Formanden for Sct. Knuds Golfklubs bestyrelse, Jørn N. Nielsen, er bekendt med caféens to smileyer.

Han kender dog ikke til sagens detaljer og vil derfor ikke kommentere den nærmere.

- Men i klubben er vi selvfølgelig kede af, at vi for tiden har en café, der har en sur smiley. Men Jakob Krøll har også lovet os, at vi inden sæsonen starter gerne skulle have en flot, smilende smiley.

Fødevarestyrelsen var ved redaktionens slutning ikke vendt tilbage med svar på Fyens Stiftstidendes spørgsmål til sygdomsudbruddet blandt gæsterne i Café Sct. Knud og den efterfølgende behandling af sagen.