Gårdbranden i Frørup: Over 40 brandfolk kæmpede mod flammerne

10 kreaturer måtte torsdag aften lade livet, da der udbrød brand i en lade lidt uden for Frørup. Til gengæld lykkedes det at forhindre ilden i at sprede sig til den nærliggende beboelse og sikre en dieseltank med 700 liter diesel.

Frørup: Fredag formiddag var beredskabet stadig i gang med efterslukningsarbejdet oven på en travl aften og nat på Åvej lidt uden for Frørup.

Her udbrød der torsdag aften brand i et transportbånd, og selv om flere af stedets beboere var til stede og forsøgte at slukke ilden med en pulverslukker, bredte ilden sig hurtigt til de mere end 4000 halmballer, som befandt sig i laden.

Ifølge indsatsleder Jesper Rossen kæmpede over 40 brandfolk i timerne derpå med at slukke ilden. Selv forventer han, at slukningsarbejdet vil være afsluttet sidst på eftermiddagen fredag.

Som en del af beredskabet havde han anmodet om to kraner, der kunne tage halmen ud bid for bid. Men i løbet af natten brød først den ene kran sammen, og hen på morgenen bukkede også den anden kran under.

Efter aftale med forsikringsselskabet bliver en tredje kran rekvireret i løbet af fredagen for at gøre arbejdet færdigt.