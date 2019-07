Gårdbrand i Frørup: Tyrekalve kan være brændt inde

Flere tyrekalve kan være i livsfare under en gårdbrand torsdag aften i Frørup. En dyrlæge er tilkaldt.

Torsdag aften er en lade på Åvej i Frørup så overtændt af flammer, at det er noget nær umuligt for brandvæsenet at slukke ilden.

Ejerne frygter for de tyrekalve, der er i stalden, fortæller vagtchef Torben Jakobsen fra Fyns Politi.

- De er ikke helt sikre på, at alle kalve er kommet sikkert ud, så en dyrlæge er blevet tilkaldt, fortæller han til Fyens.dk.

Der er af ukendte årsager gået ild i nogle halmballer i laden, og det er det, der har antændt branden.

Opdateres...