Fynsk H&M kåret som kædens bedste i 2018

NYBORG: Den svenske tøjgigant H&M har godt fat i det danske tøj-marked, hvor kæden nu er oppe på 81 butikker rundt omkring i Danmark.

Det går også godt for den østfynske H&M-filial i Nørregade i det centrale Nyborg, som nu kan kalde sig "Årets butik i H&M Danmark".

Prisen er blevet givet på baggrund af en samlet vurdering, hvor der er blevet taget højde for økonomisk vækst, kundetilfredshed og personalepleje.

I en pressemeddelelse fortæller butikschef i H&M Nyborg, Tabita Bay Nielsen, at hun er stolt over den lille butiks indsats i det forgangne år.

- Det er fantastisk, at en lille butik som vores kan konkurrere på lige fod med de andre butikker. Når jeg tænker på, hvor højt et niveau alle de andre har, og hvordan de hver eneste dag præsterer at stå med flotte butikker til at møde vores kunder, så bliver kåringen selvfølgelig ekstra meget værd.

H&M åbnede dørene i Nyborg i 2012, hvor tøjkæden rykkede ind i de lokaler, hvor det tidligere bowlingcenter lå.