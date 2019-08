Fyns største festival for handicappede: Musikalsk glæde og en autografjæger

Brian Nielsen har lyttet med på lægterne hver gang, han har haft muligheden. Og torsdag var det ved at være på tide, at han skaffede bandmedlemmernes autografer. Det var tidligere glippet, da bandet ret hurtigt forsvandt i mængden efter at have spillet.

En af dem, der især nød dagen med solskin og musik var Brian Nielsen, der til daglig bor i Odense. Han var dukket op på festivalpladsen allerede klokken 10, og der var specielt et band, han så frem til at se på pladsen.

Musikalsk glæde

Det ville ikke være en overdrivelse at sige, at Brian Nielsen er musikfan. Til daglig har han et diskotek sammen med en kammerat, hvor de blandt andet kører ud til private arrangementer for at spille.

- Jeg elsker virkelig musik. Det skaber bare en glæde i mig, fortæller han.

Og da han endelig får fanget et par af bandmedlemmerne backstage, hvor de er ved at pakke sammen, bliver han holdning til musik kun bekræftet igen og igen.

Tobias Fabien Skaarup Helvad har været med i bandet siden omkring 2010, men musik har han spillet stort set hele hans liv, og i bandet er han multimusiker og kan spille på alt fra en elguitar til en tværfløjte eller en violin.

- Det fantastiske ved at optræde er, at vi får lov at give den gas. Jeg har altid elsket at optræde. Tidligere spille jeg mere professionelt og fik penge for det, men i dag er det udelukkende for underholdningen og musikken, at jeg spiller, forklarer Tobias, imens han og resten af bandet på tur giver Brian Nielsen sine længe ventede autografer.