Fyns bedste: Vibeskolen skal til DM i Skolehåndbold

Ullerslev: Da Vibeskolen i november vandt kredsmesterskabet i Skolehåndbold for 8.-klasser, gav det billetten til danmarksmesterskabet, hvor eleverne skal dyste mod skoler fra hele landet.

De har svedt, samarbejdet og kæmpet alt, hvad de kunne. Den 29. til 31. januar skal elever fra 8. årgang på Vibeskolen så til DM i Skolehåndbold, hvor de skal dyste mod landets bedste skoler. Det skal de fordi, de er Fyns bedste skolehold i håndbold.

Kampen om DM-guldet foregår i Assentoft Hallerne i Randers, hvor 12 drengehold og 11 pigehold fra skoler i hele landet deltager.

DM-finalerne i Skolehåndbold spilles torsdag 31. januar klokken 12.30 med pigerne først. Drengefinalen spilles klokken 13.15 med efterfølgende præmieoverrækkelse.

- Eleverne får i en kampsituation, som ved et DM, oplevelsen af at skulle yde deres bedste og mestre noget. Det, at deltage på et hold, kræver evnen til at kunne indgå i og have medansvar for et fællesskab, hvor hver eneste spiller har en uundværlig rolle, fortæller stævnekoordinator fra Dansk Skoleidræt, Christian Pedersen.