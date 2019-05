Fyldt til randen: Dronningen hyldet

NYBORG: Skilte, vinduer, butiksfacader og bænke. Alle midler blev taget i brug for at få et glimt af dronningen.

Gaderne i det centrale i Nyborg var fyldt op, da Dronning Margrethe II fredag besøgte den gamle kongeby.

Undervejs på sin karettur kunne dronningen således nyde synet af vinkende nyborgensere, som havde taget opstilling langs dagens første karettur, der løb fra havnen og op til torvet.

I sin åbne karret vinkede dronningen tilbage til de lokale, som kvitterede med rullende kameraer og pegende smartphones.

Da kareten nåede frem til torvet, blev dronningen guidet op til en fyldt byrådssal, hvor hun hilste på byrådet.

Dronningen er at finde i Nyborg til klokken 21.30 i aften, hvor kongeskibet Dannebrog sejler ud i Storebælt.