Frygt for nye alvorlige uheld: Friskole får svingbane

Et projektforslag fra Vejdirektoratet foreslår blandet andet, at kørebanen foran skolen skal have en svingbane, så bilisterne undgå at skabe kø på landevejen foran skolen

REFSVINDINGE: Tæt trafik, dårligt udsyn og en tosporet cykelsti ved indkørslen til skolen. I april stod skoleleder ved Refsvindinge Friskole, Kasper Max Karlsen, frem og fortalte om sin frygt for nye færdselsuheld ved den lille skole på Østfyn. Siden har Vejdirektoratet lagt vejen forbi og udarbejdet en omhyggelig gennemgang af trafikforholdene ved skolen, og nu er flere projekter sat i værk. Friskolen har således allerede som en konsekvens af besøget fået et skilt op, som advarer bilisterne ved parkeringspladsens udkørsel om krydsende cyklister. Derudover har Vejdirektoratet indsendt et projektforslag til de relevante myndigheder, hvori direktoratet foreslår, at der skal bygges et helleanlæg til fodgængere samt en svingbane til bilisterne, som fra Ørbæk-siden ønsker at dreje ind på skolen. Denne hjælp fra Vejdirektoratet sætter skolelederen stor pris på. - Ja, for Søren. Jeg er meget tilfreds med, at vi forhåbentlig får hjælp til at undgå nye færdselsuheld i fremtiden, fortæller Kasper Max Karlsen.

Svingbane vil hjælpe Refsvindinge Friskole ligger ud til Nyborg-Faaborg-landevejen, hvor der er tæt trafik om morgenen. Det er især når bilerne skal svinge ind på skolen og aflevere deres børn, at faren opstår. - Mange af bilisterne kan føle stress om morgenen, når de laver kø på landevejen, fordi de er nødt til at holde tilbage og vente på, at cyklisterne i begge retninger har passeret. Hvis vi får denne svingbane, så fjerner det en stor del af presset for bilisterne, fortæller Kasper Max Karlsen.

Har allerede taget initiativ Selv tror Kasper Max Karlsen ikke, at projektet bliver sat i værks før næste år. Skolen har dog ikke tænkt sig blot at vente på yderligere hjælp udefra. Skolen har også valgt at tage ansvar. - Da Vejdirektoratet var herude, påpegede de, at man kunne gøre mere for bilisternes udsyn, når de forlader skolens parkeringsplads. Derfor har vi allerede gravet en cykelsti fra Nyborg-siden, som løber hen over et græsareal, så cyklisterne bliver ledt væk fra de svingende biler, fortæller skolelederen. Cykelstien er dog ikke det eneste, som skolen har i sinde at forbedre. - Når bilisterne i dag skal køre ud fra skolen, så kører de op ad en lille hældning. Denne hældning har vi tænkt os at udjævne, så bilisterne ikke også skal koncentrere sig om at finde koblingspunktet, imens de holder øje med trafikken, fortæller Kasper Max Karlsen. Ifølge skolelederen har der ikke været en alvorlig ulykke ved skolen siden marts måned, hvor en knallert stødte sammen med en bil, som netop var på vej ud fra parkeringspladsen.