Frygt for brand i Lieffroy: Skovtoilet brændte

Ilden kom hurtigt under kontrol, da brandvæsnet fredag morgen måtte rykke ud til en brand i et toilet omgivet af skov og populær restaurant.

NYBORG: Det var heldigt, at en forbipasserende valgte at lægge vejen forbi Hesselhuset fredag morgen.

Det fortæller vagtchef Anders Furbo Therkelsen, som måtte rykke ud til branden.

- Klokken 07.02 får vi en anmeldelse om, at der er en brand i et offentligt toilet ved Hesselhuset. Anmelderen er bekymret for, at branden kan sprede sig til skoven og bygningerne omkring, siger han.

Bekymringen var da også reel, da toilettet ligger i læ i skovbrynet med store bøgetræer og løv omkring sig, imens den kendte Restaurant Lieffroy er placeret kun få meter derfra.

Heldigvis lykkedes det dog brandvæsnet at få flammerne under kontrol.

- Vi fik hurtigt styr på branden, hvor skaderne var isoleret til selve toilettet. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige yderligere om brandens arnested eller årsag, fortæller vagtchefen.