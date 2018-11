Fronterne er frosset fast: Smalt nej til institution

S og SF havde den modsatte holdning og ønskede, at kommunen skulle sige ja og gå i gang med at lave de nødvendige planer, så op til 15 unge i alderen fra 15 til 25 år med psykiske og sociale problemer kunne flytte ind på hjemmet.

På et byrådsmøde tirsdag aften på skolen i Ørbæk besluttede et snævert flertal af Venstre og Dansk Folkeparti at sige nej til en ansøgning fra institutionen Solutio Broen om at indrette sig på gården lidt nord for Nyborg.

Regstrup/Ørbæk: Læserbreve, et borgermøde og masser af politisk debat har ikke rykket på holdningerne til en ny institution på en landejendom med æbleplantage ved Regstrup nord for Nyborg.

Teknik- og Miljøudvalget modtager i juni 2018 en ansøgning fra Solutio Broen på Langeland - et opholdssted og botilbud for unge mellem 15 og 25 år med psykiske og sociale problemer. De ønsker at rykke deres institution fra Langeland til en æbleplantage i Regstrup, som er til salg.Den 23. august står den nærmeste nabo frem og fortæller om sin frygt for at få sådan en institution i sin baghave. Flere reagerer b.la. med læserbreve. I gamle indsigelser fra naboerne til institutionen på Langeland fremgår det, at de henover fem år har klaget over støj og ballade i og omkring institutionen, men uden der er blevet taget hånd om problemerne. 4. september var der høringsfrist i sagen, hvor Fyens Stiftstidende søger aktindsigt. Der kom 13 indsigelser. Herunder var nogle underskrevet af op til 70 personer. Til et møde i Teknik- og Miljøudvalget siger Venstre og DF, at de ikke ønsker institutionen til Nyborg Kommune. Socialdemokraterne kræver sagen op i byrådet. Det når ikke op på byrådsmødet i oktober, da partierne bliver enige om at lave et borgermøde, som fandt sted 31. oktober. Sagen har igen været i Teknik- og Miljøudvalget og kom endnu engang i byrådet - tirsdag aften.

Anstændighed

Sagen kunne egentligt være stoppet i Teknik- og Miljøudvalget, men Socialdemokraterne har krævet, at den blev diskuteret på et åbent byrådsmøde.

- Det ville være anstændigt og ordentligt, hvis kommunen gik i gang med at lave en lokalplan, så adressen derude kunne rumme institutionen for denne målgruppe, sagde Vibeke Ejlertsen (S).

SF'eren Suzette Frovin fortsatte:

- Da sagen blev diskuteret på et borgermøde for nylig, var tonen skarp, og der blev tegnet et skræmmebillede af beboerne på institutionen som tyve, voldsforbrydere og stofmisbrugere. Det var uværdigt, og de udsatte unge er blevet taget som gidsler i denne sag. Der er ingen saglige argumenter for at afvise institutionens ønske om at etablere sig her, og det kan ikke passe, at kommunen ikke kan rumme syv til 15 udsatte unge, sagde hun.

Vibeke Ejlertsen undrede sig over, hvordan en anden institution, Frejas Have, uden videre har fået lov til at etablere sig på en anden landejendom i kommunen, mens Solutio Broen afvises. Desuden stak hun lidt til de mange Venstre-politikere, der tidligere som byrådsmedlemmer i den gamle Ørbæk Kommune var med til at sige ja til en institution for unge kriminelle ved Frørup.

Men den sammenligning, ville Søren Svendsen ikke høre på:

- De to institutioner kan du ikke sammenligne. Den i Frørup var en lille amtslig institution og det kan slet ikke sammenlignes med den, vi snakker om nu med op til 15 beboere, sagde Søren Svendsen.