Frem med gode ideer til Tour de France

Nyborg Kommune vil som noget nyt ansætte en projektleder, som skal hjælpe til at med at koordinere de mange opgaver frem mod 3. juli 2021, hvor Nyborg bliver målby i Tour de France. Samtidig opfordres borgerne til at sende ideer og forslag.

Nyborg: - Det er en chance, man kun får én gang i livet.

Sådan har det lydt fra både borgmester Kenneth Muhs (V) og kommunaldirektør Lars Svenningsen, siden det kom frem, at Nyborg er udnævnt som målby for Tour de France i år 2021. En begivenhed, som ventes at samle op mod 100.000 tilskuere på dagen, og som samtidig er adgangsbillet til en masse omtale i de kommende to år.

Derfor er planlægningsarbejdet allerede godt i gang til det, der gerne skulle udvikle sig til en kæmpe folkefest. Af samme grund opfordrer kommunen nu alle til at komme frem med gode ideer og forslag - det være sig i forhold til konkrete events, udsmykningen af byen, markedsføringen o.s.v.

Til det formål vil der blive oprettet en særlig mail-postkasse, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Vores ambition er at skabe en begivenhed, som alle i Nyborg kan være en del af. Vi har allerede oplevet en meget stor interesse for Tour de France, og det er vigtigt at alle kan blive hørt, for jeg er overbevist om, at der er rigtig mange gode ideer rundt om hos både private og foreninger i Nyborg Kommune, udtaler borgmester Kenneth Muhs (V) i den forbindelse.

Modtagerne af ideerne er en styregruppe med kommunaldirektør Lars Svenningsen for bordenden. Derudover er man i fuld gang med at nedsætte et antal arbejdsgrupper, og så har Økonomiudvalget netop vedtaget at ansætte en projektleder, som udelukkende skal have fokus på Tour de France.

Ansættelsesprocessen går i gang med det samme, og en af opgaverne for den nye projektleder bliver at skabe sammenhæng mellem de mange aktører og projekter. Et arbejde, der skal kulminere den 2. juli 2021, når tour-feltet kører over målstregen på Storebæltsvej i Nyborg.