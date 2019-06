Fredeligt nabomøde om ny dækfabrik i Nyborg

Nyborg: Måske er det fordi, nyborgenserne gennem årtier har vænnet sig til store fabrikker med rør og skorstene og farlig kemi.

I hvert fald forløb nabomødet onsdag aften på Hotel Storebælt mellem Elysium Nordics ledelse og omkring 20 beboere i kvarteret tættest på industrihavnen meget fredeligt. Og der klappet fra tilhørerne, da Elysium-direktøren Jens Elton Andersen afsluttede mødet.

Men det betyder ikke, at beboerne ikke havde spørgsmål eller forskellige grader af utryghed overfor den kommende virksomhed, som skal udvinde kul-pulveret carbon black, olie og spildvarme af tonsvis af udtjente bildæk. Alt sammen en proces, der sparer store mængder co2 i forhold til den traditionelle måde at producere carbon black, der især bruges som ingrediens i gummi - ikke mindst nye bildæk.

- Hvad sker der, hvis der går ild i anlægget? Det er jo sket på en lignende fabrik i Holland, spurgte en beboer fra Kystvej.

En genbo ville vide, hvorfor fabrikken er placeret i den vestlige ende af industrihavnen - altså tættest ved beboelse og en tredje ville vide, hvorfor der skal skorsten på et anlæg, der ellers beskrives som et lukket kredsløb.

Direktør Jens Elton Andersen forklarede, at havnen har anvist grunden til den planlagte fabrik, og skorstenen skal sende røgen fra et fyr, der afbrænder restgas og olie, op i luften.

Spørgsmålet om risiko for brand udløste en længere runde af svar - blandt andet fra kommunens teknik- og miljødirektør, Søren Møllegaard, der slog fast, at netop godkendelsen af brandforholdene er en lang proces, der slet ikke er gået i gang endnu.

Det blev på mødet slået fast, at det kommende Elysium-anlæg ikke er i samme klasse som kemivirksomhederne Fortum og Koppers, hvor der kræves en omfattende risikovurdering. Det ligger også fast, at virksomhedens byggeplaner kan gennemføres indenfor den eksisterende lokalplan for industrihavnen. Det har tidligere været fremme, at der skulle bygges en 20 meter høj lagerbygning til pyrolysevirksomheden, men det er fordi nogle forskellige ting er blevet rodet sammen.

Det er havnen selv, der rumler med planer om et højt lager, mens det lager, der skal bygges og udlejes til Elysium blot er 12 meter højt og i dermed inden for lokalplanens rammer.

Formanden for grundejerforeningen Kystvej Søværts, Niels-Ole Madsen sagde efter mødet:

- Jeg har tidligere været til møde med lederne fra Elysium, og vi føler os godt informeret. Det er klart, at nogle beboere er bekymrede for lugtgener, men generelt er der ikke nogen opposition mod planerne. Jeg mener det her er meget bedre reguleret, end de aktiviteter, der tidligere har været på havnen, sagde Niels-Ole Madsen.

Arealet ind mod villaerne på "Holmen" har tidligere været brugt af firmaer, der sorterede sten og grus og senest et firma, der producerede træflis. Begge dele gav anledning til mange klager fra beboerne i området.

Elysium håber at komme i gang med byggeriet i år, og at starte produktionen i 2021. Der bliver omkring 30 arbejdspladser på virksomheden.