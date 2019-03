Frataget glansrolle: Betty Glosted er chokeret

Mens producenterne mener, der ikke var noget andet valg end at finde en afløser, erklærer Betty Glosted sig fit for fight til "End of the Rainbow".

Nyborg: Sukespilleren Betty Glosted er ked af det. Forleden meddelte producenterne bag "End of the Rainbow", at hun ikke længere skulle være en del af den forestilling, hun selv har instrueret og spiller den alt dominerende hovedrolle i. Betty Glosted fik problemer med stemmen, nogle få timer før tæppet til søndagens forestilling skulle gå. Forestillingen blev aflyst. Men til hendes store overraskelse udsendte producenterne Damby & Wahlers i onsdags en pressemeddelelse med besked om, at Betty Glosted slet ikke ville komme tilbage på kulturhuset Bastionens scene i Nyborg. - Jeg er ked af, det skulle ende sådan her. Virkelig ked af det. Og chokeret over at blive behandlet på den måde. Det er så surrealistisk, at det halve kunne være nok. Jeg går da ikke ud af min egen 40 års jubilæumsforestilling, blot fordi jeg har haft lidt problemer med stemmen. Det ville da være tåbeligt, siger Betty Glosted, til Fyens Stiftstidende. Hun tog i går det helt usædvanlige skridt at udsende en pressemeddelelse, hvor hun understreger, at beslutningen om at forlade forestillingen ikke var hendes. - Det gjorde jeg, fordi det er vigtigt for mig at få fortalt, at beslutningen om, at jeg skulle forlade forestillingen, ikke er truffet i samråd med mig.

Producent Allan Wahlers mener ikke, der var noget andet valg end at lade Kiki Brandt overtage Betty Glosteds rolle.Foto: Kim Rune

Forstår frustrationerne Den ene af forestillingens to producenter, Allan Wahlers, kan sagtens forstå Betty Glosteds frustrationer over ikke at kunne spille "End of the Rainbow" til ende. - Men det afgørende for os i denne sag har ikke været, om Betty Glosted kunne komme tilbage og gennemføre en forestilling igen. Det afgørende har været at få en lægefaglig vurdering af, om hun kunne gennemføre resten af spilleperioden, når hævelserne havde lagt sig. Og en sådan vurdering har Betty Glosted ikke hjulpet med at tilvejebringe, siger Allan Wahlers. Han tilføjer, at Damby & Wahlers modtog en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at Betty Glosted ville være uarbejdsdygtig i mellem fire og syv dage. Og at det ud over aflysningen af en forpremieren og søndagens forestilling i værste fald kunne have ført til yderligere fem aflysning i denne uge. - Jeg forstår udmærket godt Betty Glosteds frustration. Men med de oplysninger, vi havde til rådighed omkring stemmeproblemerne, er vi stadig hundrede procent overbeviste om, at vi har truffet den rigtige beslutning, understreger Allan Wahlers.

- Jeg er fit for fight Ifølge Betty Glosted selv ville hun have været klar til at gå på scenen igen allerede fredag. - Jeg er fit for fight. Det er jo bare stemmelæber, der er hævede på grund af overanstrengelse. Og det er der jo ikke noget at sige til efter et fire ugers intenst prøveforløb, hvor jeg selv både skulle instruere og spille hovedrollen, øve sange, tale med pressen og meget mere. Det er der ikke nogen stemme, der kan holde til. Men det er, ligesom når du får vand i knæet. Det skal bare fortage sig, siger hun. Men Betty Glosted kommer altså ikke til at spille glansrollen som Judy Garland igen. Den har sangeren og skuespilleren Kiki Brandt overtaget. Betty Glosted må nøjes med at glæde sig over de mange hilsner, hun har fået. - Mine kollegaer i hele landet er dybt rystede. Det er dybt uprofessionelt. Hovedrolleindehavere, som mister stemmen, skal blot have ro og hvile en tre-fire dage. Og jeg siger tak til de mange mennesker fra hele Danmark, som har fået mit hjem til at ligne en blomsterbutik. Jeg har fået blomster og kort fra folk, jeg ikke kender. Det er så vidunderligt, at der er så mange mennesker, jeg ikke kender, som gør sådan noget, siger Betty Glosted og tilføjer: - Jeg kan jo så også fortælle dem, at jeg ikke er syg. Jeg havde bare en hæs stemme.