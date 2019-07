Fra NGIF til FCK: Nyborg-dreng er ny assistent for Ståle Solbakken i FCK

28-årige Stefan Madsen har tidligere været ungdomstræner i idrætsforeningen NGIF, inden han rejste til København for at læse idræt.

NYBORG/KØBENHAVN: Der er uden tvivl mange unge drenge rundt om i kongeriget, der drømmer om at have Danmarks nationalarena, Parken, som fast arbejdsplads.

Søndag gik den drøm i opfyldelse for Nyborg-drengen Stefan Madsen, der i alder af blot 28 år tiltræder F.C Københavns trænerstab, hvor han skal assistere cheftræner Ståle Solbakken i arbejdet omkring superligatruppen.

Dermed har Stefan Madsen gjort lynkarriere i fodboldverdenen. Hans trænergerning startede for små 10 år siden i Nyborg, hvor Stefan Madsen stod i spidsen for et ungdomshold i NGIF.

Siden flyttede Stefan Madsen til København for at læse idræt, hvor han sideløbende fortsatte med at træne ungdomshold i AB og senere FCK.

På F.C Københavns hjemmeside roser Ståle Solbakken Stefan Madsen, der trods sin unge alder gør indtryk på den rutinerede nordmand.

- Stefan er allerede langt i sin udvikling. Han er rolig, han er reflekteret, og han har en god fodboldhjerne og er tydelig i sin kommunikation, fortæller Ståle Solbakken til holdets hjemmeside.

Stefan Madsens første opgave som træner i Superligaen bliver på søndag, hvor københavnerne skal en tur til Fyn. Her venter OB i premieren på den nye sæson i Superligaen.