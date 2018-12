Fotoserie: Lav sol over Nyborg Havn

På en af årets sidste dage valgte Stiftstidende lokalredaktør i Nyborg at tage på fotosafari med det erklærede mål at indfange stemningen på havnen i Nyborg og måske - hvis han var heldig - at møde en nytårstorsk. Det sidste lykkedes ikke. Sådan da.

Nyborg: Vintervejret i Nyborg viste sig fra sin smukkeste side søndag eftermiddag. Kun den lave sol og de beherskede temperaturer afslørede, at vi befinder os lige omkring årsskiftet.

Mange nyborgensere havde da også valgt at bruge en del af dagen på at gå eller løbe en lang tur, og for undertegnede var det en kærkommen lejlighed til at drage på fotosafari for at indfange stemningen på Nyborg Havn. Og måske også fange et billede af en friskfanget nytårstorsk.

Det sidste skulle dog vise sig at være sværere end som så. Ikke fordi der ikke var nogen torsk. Den ville bare ikke have pyntet på et billede, tvær som den var.

Den generelle stemning på havnen var ellers god. Lige fra far og søn, der havde travlt med at pille julebelysningen ned ved Lauses Grill, til beboeren, der glædede sig over et nyt bord-bænke sæt ved seniorbofællesskabet. For slet ikke at tale om løberne, hvoraf nogle af dem havde været fysisk aktive siden klokken otte om morgenen.

Aktivitet var der også masse af ved en lille fiskerbåd, der lå til ud for Cafe Clarks. Flere kunder havde taget opstilling for at købe nytårstorsk, og det var ved at være sidste omgang fristede avisens udsendte, altså undertegnede, sig til at spørge, om man må tage et lille billede.

- Til avisen? Det har ingen interesse. Kan du ikke fotografere nogle bygninger i stedet for, brummede en af fiskerne.

- Det har jeg gjort. Men jeg kunne godt tænke mig et billede med mennesker på, som køber fisk. Det er der vel ikke noget kriminelt i, svarede jeg muntert.

Men måtte i samme sekund erkende, at mit valg af ord havde været særdeles uheldigt. Ja, det kunne ligefrem tolkes som en antydning af, at der foregik noget skummelt, selv om det var fotograferingen, der var ment.

- Din torsk, vrissede jeg for mig selv, da jeg gik derfra.