Forvist fra Torvet: Jernbanekongen er hjemløs

Christian IX-statuen

Bronzestatuen af Christian IX på Torvet i Nyborg er udført af billedhuggeren Hans Peder Pedersen-Dan (1859-1939).



Han var en anerkendt kunstner med hang til det naturalistiske og nationale.



Han står også bag nationale kunstklenodier som Holger Danske og Den Lille Hornblæser.



Afsløringen af Nyborgs Christian IX-statue den 28. marts 1908 var en national begivenhed, hvor store dele af kongehuset deltog.



Kongefamilien ankom med kongeskibet "Dannebrog" og gik i procession til Torvet.



Under den efterfølgende kongelige middag blev Hans Peder Pedersen-Dan slået til Ridder af Dannebrog, hvorefter det fornemme selskab kastede sig over en menu bestående af hummer, sprængt and, dyreryg og is.



Christian IX-statuen var oprindeligt placeret på den vestlige side af Torvet - foran af den for længst nedrevne kommandantgård.



I 1963 blev Torvet omlagt til parkeringsplads og statuen flyttet til sin nuværende placering foran det gamle rådhus.