Fortiden ligger lige under asfalten

Nyborg: Mange gange må arkæologerne grave dybt for at finde fine spor fra fortiden. Sådan har det bestemt ikke været for Østfyns Museer, der jo er gået i gang med at undersøge Torvet, inden det lægges om og bliver en nyfortolkning af kong Christian III's turneringsplads. Det er et led i det gigantiske projekt med vitalisering af Nyborg Slot.

- Torvet blev jo lavet om til en parkeringsplads midt i 1960'erne, hvor det fik sin nuværende form. Vi har hørt alle steder i byen, at de gamle brosten blev pillet op og givet til forskellige borgere. Men mange af stenene er her altså endnu, siger Erland Porsmose, direktør for Østfyns Museer.

Oven i købet har arkæologen, der arbejder på pladsen, haft held til at finde foreløbig to af de nummererede brosten. Det er et spor fra dengang, Torvet blev brugt som markedsplads, og stadepladserne var nummereret i stenene.

Inden museet begyndte at grave op på Torvet havde man lavet en prøvegrav - og den bestyrkede opfattelsen af, at de store, gamle brosten var væk.

- Men det var jo fordi, vi lavede prøvegraven i en af de chaussestens-belagte parkeringsbåse. Og lige præcis under dem fjernede man de gamle brosten, fordi der ellers ikke var plads til de nye sten ovenpå.

Hvor gamle, de store brosten er, ved man ikke. De er i hvert fald fra 1800-tallet, men det er ikke sandsynligt, at de er helt tilbage fra torvets tilblivelse i midten af 1500-tallet, siger Erland Porsmose.

Erland Porsmose er glad for det nemme fund, men det betyder samtidig, at planerne for den nye plads skal revideres.

- Vi er netop ved at sende arbejdet med pladsen i udbud, men det er klart, at de gamle sten på en eller anden måde skal indgå i den nye plads, siger direktøren.