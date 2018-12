Forslag om Lynfrost-grunden: S ser mulighed for nyt hotel

Snakken har længe gået omkring, hvad der skal ske med den store Nyborg Lynfrost-grund på Storebæltsvej. Nu foreslår Socialdemokratiet, at man bygger et hotel.

- Vi har ikke nogen drøm om at plastre grunden til med butikker, for det ville gå ud over midtbyen, som vi gerne vil bevare som en spændende handelsby. Men hvis det kan kombineres med andet liberalt erhverv, så er vi helt med på den, siger Jesper Nielsen.

Der har før været snak om, at der skulle laves et butikscenter på den store grund, og Socialdemokratiet er da også åbne for, at der kan ligge andet erhverv på grunden.

- Vi kan se, at det giver mening at bruge Lynfrostgrunden til at bygge et hotel, fordi det ligger tæt på banegården og motorvejen, og det kan binde stranden med alle hotellerne sammen med midtbyen. Det er et af de ønsker, vi har i planen med den strategiske byudvikling, siger Jesper Nielsen.

Det er Socialdemokratiet i Nyborg kommet med et forslag til. I en pressemeddelelse skriver de, at et hotel på grunden er en mulig løsning. Nyborg har i forvejen en del hoteller, men ifølge pressemeddelelsen, så har eksempelvis Nyborg Idrætscenter måtte afvise et DBU-arrangement, fordi der ikke var nok hotelværelser i byen. Store erhvervsvirksomheder må også sende gæster til Odense af samme årsag.

Hilser forslaget velkommen

Hos Venstre er man positive overfor forslaget. Under valgkampen i 2017 slog de på tromme for, at der skulle bygges et butikscenter på grunden. Dengang sagde S-borgmesterkandidaten og byrådsmedlem Vibeke Ejlertsen, at det ville blive uden socialdemokratiske stemmer.

- Vi hilser forslaget velkommen og glæder os ved, at Socialdemokratiet er åbne for, at der kommer til at ligge erhverv derude, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

Han mener dog også, at grunden er velegnet til at få store butikker til Nyborg, som der ikke er plads til i midtbyen.

- Vi har talt om store butikker, som kan være med til at trække noget af den handel, der lægges uden for kommunen, hertil. Samtidig skal det passe ind i den strategiske byudvikling, hvor planen er, at bymidten skal vokse sig større, siger Kenneth Muhs.

Socialdemokratiet foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget ser på, hvad det vil kræve at få et hotel til at passe ind i de samlede planer for området. Samtidig beder de Erhvervs- og Udviklingsudvalget om at kontakte hoteller for at høre, om de ville være interesserede i at bygge på grunden.