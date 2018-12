Formand bakker rektor op: De to somaliske piger bør fortsætte i skolen

Onsdag aften kom det frem, at rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm vil lade de to somaliske piger Roda og Ruweyda Abdisalan Hussein passe deres undervisning, selvom kommunen har lukket pengekassen. Bestyrelsen på Nyborg Gymnasium bakker rektoren op med henblik på børnenes ret til at gå i skole. Bestyrelsesformand Simon Møberg Torp svarer på spørgsmål.

Har I været bekendt med, at rektor ville trodse reglerne og invitere pigerne i skole, før han gik ud og fortalte det offentligt?

- Som jeg har forstået det, har rektor været i kontakt med pigernes far mandag, hvor han anbefaler, at de møder op i skole tirsdag. Tirsdag aften havde vi et ordinært bestyrelsesmøde, hvor vi drøftede sagen. Rektor orienterer os om, hvordan han ser på sagen, og hvilke oplysninger han har fået. Både fra kommunen og udlændingeadvokat Niels-Erik Hansen. På baggrund af den orientering bliver vi i bestyrelsen enige om, at bakke op om, at pigerne skal i skole.

Men det bryder jo med den afgørelse familien har fået og kommunens besked om, at de ikke må få undervisning.

- Noget, der er vigtigt for mig at sige, er, at vi som gymnasium og bestyrelse er meget opmærksomme på at være lovmedholdelige. Så det vi har givet opbakning til, er ikke, at man bryder reglerne eller loven. Det er vores forståelse, at så længe der er en verserende sag i forhold til asyl eller ikke asyl, er det både en ret og en pligt for børnene at gå i skole.

Så det i forholder jer til, er børnenes tarv?

- Ja, det er vores vinkel på det. Vi går ikke ind og forholder os til det politiske eller juridiske. Det, vi er optaget af, er børnenes tarv. Skulle det så vise sig, at der kommer en afgørelse, og at pigerne ikke har lov til at gå i skole, ej heller i den mellemfase de er i lige nu, hvor de afventer svar på asyl, er det klart, at så må vi tage sagen op igen.

Du siger, I ingen intentioner har om at bryde loven. Det vil nogen jo mene, at I har gjort i og med at lade pigerne få undervisning uden kommunens samtykke. Hvad siger du til det?

- Vi vil ikke forholde os til det juridiske i det. Vi ønsker selvfølgelig at følge loven, men vi ser gerne, at vi får en forklaring på, om det er lovligt eller ikke lovligt at pigerne fortsætter deres skolegang, indtil der forløber en endelig afklaring på, om børnene og familien skal have asyl eller ej. Der mener vi klart, at vi varetager børnenes tarv ved at lade dem gå i skole.

Kan du uddybe det?

- Vi mener, at vi vil forsømme at varetage deres tarv ved, de ikke går i skole. Jeg har stor respekt for det, der besluttes politisk, og det juridiske vil jeg lade nogle andre med mere forstand svare på, men i første omgang handler det om skoleret og pligt. Skulle det vise sig, at vi gør det i modstrid med lovgivningen, så tager vi det til genovervejelse.

Pengekassen til pigernes skolegang er lukket. Hvad betyder det for jer?

- Vi vil gerne dække pigernes skole. Det er ikke det, der er det afgørende for os. Det afgørende i denne sammenhæng er barnets tarv. På baggrund af rektors samtale med udlændingeadvokat Niels-Erik Hansen, mener vi, at børnene godt kan gå i skole, selvom Nyborg Kommune stopper tilskuddet. Det, at man stopper tilskuddet, gør det ikke nødvendigvis ulovligt, at vi lader dem blive i skolen.

Går det økonomisk set så ikke udover de andre elever?

- Nej det gør det ikke. Det er beløbet ikke stort nok til.

Så alt i alt støtter du det her?

- Personligt forholder jeg mig ikke emotionelt til det, men vi prøver som skole, så godt som vi nu kan, at varetage pigernes tarv. Hvad der er moralsk, etisk, juridisk og politisk er ikke det, vi i bestyrelsen i første omgang forholder os til.