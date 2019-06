Formand: Værtsrolle er en livsstil

Ullerslev: En ildsjæl, som sætter servicen overfor kunderne i højsædet og går efter at levere det ypperste. Hver gang.

Sådan lyder det flotte skudsmål, da formanden for Ullerslev Forsamlingshus, Hans Christian Drescher, bliver bedt om at beskrive Mette Jensen i rollen som vært for forsamlingshuset gennem hele 23 år.

Der er med andre ord en stor arv, der skal løftes, konstaterer formanden om det arbejde, som venter forude.

Bestyrelsen har været bekendt med Mette Jensens beslutning om at stoppe i knap to måneder, og jagten på en afløser er i fuld gang.

Hans Christian Drescher ønsker ikke at oplyse, hvor mange der har søgt stillingen, eller hvor mange man har indkaldt til samtale den 24. juni. Han forventer dog, at bestyrelsen træffer en beslutning inden udgangen af måneden.

Han lægger ikke skjul på, at der er tale om mere end blot et arbejde. Det er også en livsstil.

- Derfor har jeg fuld forståelse for, at Mette ønsker at trappe ned efter 23 år som vært. Det er altid er valg, om man ønsker at køre linen ud eller finde sig et andet job, siger han.