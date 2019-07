Forklædt som kreditkort: Forsøgte at indsmugle knive fra Asien

De ulovlige knive er designet, så de ligner et kreditkort, når de er foldet sammen.

NYBORG: Det store internet tilbyder et hav af fristelser. Desværre er det ikke alt, som sælges igennem de digitale markeder, der er lovlige.

Det må en person fra Møllervangen i Nyborg sande, da han i går klokken 11.00 blev snuppet af politiet, efter at han godt to uger forinden igennem den kinesiske side Wish havde købt fire ulovlige knive.

Ifølge politiets døgnrapport er de fire knive atypiske i den forstand, at de kan foldes sammen, således de kan ligne små kreditkort.

Politiet skriver videre, at knivene er kommet ind i Danmark via det internationale postkontor i Kastrup, og at knivene er afsendt fra Malaysia.

På Vestergade blev en kvinde mandag udsat for tyveri, da hun ved halvellevetiden stod i et supermarked og kiggede efter en vare på en hylde.

En mand lykkedes her med at lade som om, at han kiggede efter en vare på den nederste hylde lige ved siden af, hvor kvinden stod, hvorfra han fiskede kvindens pung op fra tasken og forsvandt.