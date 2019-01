Forhøjet vandstand: Flere veje i Nyborg er spærret af

Vandet forsætter med at stige frem til klokken cirka 10.15 og forbliver derefter på et højt niveau frem til sidst på dagen.

Nyborg: Mens politi og redningsfolk onsdag morgen havde travlt i forbindelse med en togulykke på Storebæltsbroen, har beredskabet været i sving i mere end et halvt døgn på havnen i Nyborg. Her har det siden klokken 20 tirsdag aften været nødvendigt at spærre byens mest trafikerede vej, Strandvejen/Havnegade, mens man pumper vand fra voldgraven og over i havnebassinet.

- Vi vidste på forhånd, at der kunne opstå problemer med forhøjet vandstand på grund af den kraftige blæst. Men vi ventede med at spærre vejen af så længe som muligt, mens vi fulgte med i udviklingen, fortæller indsatsleder Nicolai Clausen.

Onsdag morgen var det dog ikke alle, der respekterede afspærringen. Faktisk kørte op til flere politibiler lige igennem med høj fart på vej til Storebæltsbroen. Også i lystbådehavnen og på Vesterhavnen står vandet meget højt flere steder.

Det samme gælder ved Holckenhavn, hvor det har været nødvendigt at spærre Dyrehavevej for trafik ved den gamle dæmning, ligesom Gl. Vindingevej er spærret for trafik. Onsdag morgen var der til gengæld ingen problemer ved Nyborg Private Realskole, oplyser Claus Johansson fra kommunens park- og vejafdeling.

Vandstanden forventes at stige frem til cirka klokken 10/10.15, og vil forblive på et højt niveau det meste af dagen. Derfor forventes vejene også først at blive åbnet igen sidst på onsdagen.