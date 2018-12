Foreninger tjente godt på Ørbæk Marked

Derudover er der rigtig mange frivillige, der arbejder for den lokale borgerforening. De har brugt mellem 2000 og 2500 timer på at stable Fyns største folkefest på benene, oplyste formand Jesper Sommer Andersen på den årlige generalforsamling i Ørbæk Borgerforening, som blev afholdt for nylig.

Tilsammen arbejdede de 4750 timer før, under og efter markedet. Som tak for hjælpen har de sammenlagt fået udbetalt 385.000 kroner, hvilket er cirka 30.000 kroner mere end året før.

Men årets marked vil også blive husket for over 100.000 besøgende og for en rekordstor udbetaling til de frivillige foreninger, der hjalp med alt fra madlavning til rengøring af toiletter. I alt var 16 foreninger i aktion. De fleste hører hjemme på Østfyn, men der var også bud fra Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg Kommune.

Større omsætning

Her kunne han samtidig glæde sig over en samlet omsætning i barerne på mad og drikke, parkering og bankospil på 3,42 millioner kroner. En fremgang på lidt over 330.000 kroner sammenlignet med året før.

- Alt i alt har det været et godt marked, hvor vi var begunstiget med godt vejr alle tre dage. Det har gjort, at der har været rigtig mange gæster, og at gæsterne har været på markedet lidt længere, end de plejer af være. Derfor kan vi også se, at de har brugt flere penge i vores bar og telte på mad og drikkevarer, siger han til Fyens Stiftstidende.

Selv om omsætningen har været større i år, gælder det samme ikke for overskuddet. Det hænger sammen med, at foreningen har været nødt til at foretage en række investeringer på markedspladsen i form af ekstra installationer til strøm og vand, forklarer Jesper Sommer Andersen.

- Det betyder, at overskuddet lige bliver knap så stort som sidste år, men vi kommer der op ad, bemærker han.

I 2017 kunne Ørbæk Borgerforening lægge næsten 885.000 kroner ned i den i forvejen ikke særlig slukne kasse. Dermed rundede foreningens egenkapital tre millioner kroner. En del af pengene er siden hen brugt på at støtte kulturelle arrangementer i året løb.

Ud over aktivitetscentrets arrangement "Fest i teltet", teaterstykket "Kys & Vinyl" og Ældre Sagens julefrokost har man blandt andet givet tilskud til arrangementet "60+ i bevægelse" og den årlige revy.