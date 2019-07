Forening vil redde sjældent husmandssted

Uspoleret og særdeles sjældent. Det er nogle af de plusord, foreningen By og Land hæfter på et lille husmandssted ved Bovense. Ejeren har søgt om tilladelse at rive ejendommen ned.

Bovense: Foreningen for By- og Landskabskultur har for Østfyn kastet sig ind i kampen for at redde et lille husmandssted i den nordlige del af Nyborg Kommune.

Ved Marienlystvej, midtvejs mellem Bovense by og Storebæltskysten, ligger lidt for sig selv en ejendom, som lige ved første kig ikke syner af meget.

Men for folk med blik for kulturhistorie er ejendommen noget helt specielt: Et næsten fuldstændigt uspoleret husmandssted af den gode gamle slags med to længer, bindingsværk, stråtag på stuehuset og bliktag på stalden/landen.

Foreningen for by og landskabskultur skriver blandt andet i deres protest mod nedrivning:

"at ejendommen stadig fremstår som et meget sjældent set karakteristisk eksemplar af husmandssteder fra før udstykningen til statshusmandssteder - totalt uspoleret af nyere tiders ombygninger, og uden væsentlige ydre forandringer og dermed også uden stilskæmmende ombygninger bortset fra nyere vinduer i den ene side af boligen. Et husmandssted af den type og især i denne originale tilstand, som der har der været utallige af i det danske landskab, er der nu kun ganske, ganske få af."

Foreningen skriver også, at ejendommen nok ser noget nusset ud i dag, men at den ikke er faldefærdig men faktisk i ret god stand, og at der .."er plads og mulighed for installation af moderne bad, toilet, varme og køkken m.v. uden at spolere ejendommens helt usædvanlige originalitet"

Når sagen overhovedet er kommet frem, er det fordi, det lille husmandssted er registreret med en bevaringsværdi på fire i det særlige SAVE-system, der opererer med karakterer fra et til ni.

Det lille sted blev handlet den 30. april i år for 470.000 kroner ifølge Tingbogen.