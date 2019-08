Forberedelserne til Tour de France kører på højtryk

Der er knap to år til, at Nyborg skal være målby for en etape i verdens største cykelløb. Alligevel bliver der trådt hårdt i pedalerne for at blive klar til tiden. Tirsdag var byrådet samlet for at udveksle ideer og forslag.

Nyborg: Glæden var stor, da det tidligere i år kom frem, at Nyborg skal være værtsby for en etape i Tour de France i 2021. Men med muligheden for at vise sig frem overfor resten af verden er også fulgt en enorm arbejdsopgave. Tirsdag var medlemmerne af byrådet samlet til temadrøftelser om netop Tour de France, hvor de blandt andet fik en status på forberedelserne indtil nu. Samtidig fik politikerne lejlighed til at drøfte ideer og forslag til det videre arbejde, fortæller Tue Kempf, der er ansat med det ene formål at få tingene til at glide helt frem til målstregen på Storebæltsvej om knap to år. - Formålet med mødet har blandt andet været at fortælle om erfaringerne fra vores studietur til Nancy (målby for fjerde etape ved dette års Tour de France, red.). Den oplevelse har hjulpet os til at få noget retning på vores arbejde med logistik og praktik. Hvad er der for nogle veje, der skal spærres af, og hvor skal vi lave parkering, hvordan er publikumsflowet og så videre. Det fylder rigtig meget lige nu, fordi vi i november får besøg af organisationen bag Tour de France, ASO. Her der det meningen, at vi vil fremlægge vores overordnede plan for denne del. Selvfølgelig med primært fokus på målområdet, siger han.

Borgerne skal på banen En ting er afviklingen på selve dagen - noget andet er de aktiviteter, der skal foregå i perioden op til. Det var især her, at politikerne kunne komme på banen med ideer og forslag i forbindelse med tirsdagens temadrøftelser. Dertil kommer spørgsmålet om, hvad det er for et indtryk og aftryk, man ønsker at efterlade. Og så skal der laves en plan for det videre forløb, herunder hvordan man kan inddrage helt almindelige nyborgensere, fortæller borgmester Kenneth Muhs (V). - Det er min oplevelse, når jeg taler med folk, at der er store forventninger til værtskabet. Og jeg er sikker på, at der er mange derude, som sidder inde med gode ideer, tilføjer han. Der er allerede åbnet for, at man kan bidrage med forslag via kommunens hjemmeside. Det er der adskillige, som har benyttet sig af, fortæller Tue Kempf. Forud for tirsdagens temadrøftelser ønskede han ikke at lægge sig fast på, hvilke andre former for borgerinddragelse, der vil finde sted. Det gælder også Kenneth Muhs. - Men i forbindelse med strategisk bydesign havde vi succes med såkaldte pop-up butikker, hvor man kunne få mere at vide og mulighed for at stille forslag. Jeg kunne sagtens forestille mig, at vi gjorde noget lignende i forhold til Tour de France, tilføjer borgmesteren.