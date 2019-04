Forældre til politikerne: Vågn op!

Rundt om i landet var der lørdag demonstrationer under parolen "Hvor er der en voksen?". I Nyborg var mellem 200-300 personer mødt op.

NYBORG: Lørdag var der landet over demonstrationer mod de dårlige normeringer i danske daginstitutioner. I Nyborg mødtes et sted mellem 200-300 personer klokken 13.00 foran Lauses Grill ved havnefronten. Under sang og bannere gik de i samlet flok via Korsgade mod rådhuset, hvor de gjorde ophold for at holde taler rettet mod politikerne. Demonstrationen var orkestreret af Mia Skov Jensen, som selv er mor til to piger, der til Fyens Stiftstidende fortæller, at hun ikke havde regnet med en så stor opbakning. - Jeg vil gerne takke alle for at være kommet. Jeg troede ikke, vi kunne samle så mange. På Facebook var der vel 80-90 som havde trykket 'deltager'. Når man kigger rundt, vil jeg næsten mene, at vi er 300.

Mor til to: Der skal gøres noget nu Udover sang blev der også holdt taler foran rådhuset, hvor politikere som Suzette Frovin (SF), Sonja Marie Jensen (S) og borgmester Kenneth Muhs (V) var dukket op. De kunne sammen lægge øre til, hvordan sygeplejerske og mor til to, Natasha Pakkar Tadbiri Fogtmann, rettede skarp kritik af danske politikeres prioriteringer i sin tale. - Jeg synes, vores børn får for lidt omsorg. Jeg er her i dag fordi, jeg ikke kan stå og se til, imens vores børn ikke får den omsorg, som de har brug for. Vi hører historier om forældre, som afleverer deres barn i institutioner om morgenen, og når de henter barnet igen senere på dagen, så kan de se, at det er den samme ble, som deres barn har haft på hele dagen, fortæller Natasha Pakkar Tadbiri Fogtmann. Hun fortæller videre, at hun ikke skyder på pædagogerne, men derimod på de normeringer som gør, at pædagoger bliver efterladt med at for mange børn. - Jeg håber, at vi kan gøre politikerne opmærksomme på, at de udsætter vores børn for omsorgssvigt, og de er nødt til at vågne op og gøre noget. De skal gøre det nu, fordi vi risikerer at tabe vores børn på gulvet.

Vil kæmpe videre En lille time efter demonstrationens start ved havnen takker Mia Skov Jensen de fremmødte foran rådhuset. Hun fortæller til avisen, at selvom det var første gang, at hun stod i spidsen for en demonstration, så synes hun, at det gik godt. - Det var jo første gang, at jeg har været med til at arrangere en demonstration, men jeg synes, at det gik over al forventning. Politikerne kan derudover godt indstille sig på, at lørdagens demonstration ikke er det sidste, som de ser til Mia Skov Jensen. - Selvfølgelig vil vi fortsætte kæmpe for, at budskabet bliver hørt inde på Christiansborg.