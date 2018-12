Forældre protesterer over farvel til sfo-leder

Den politiske aftale om næste års budget tvinger kommunens folkeskoler til at skære i antallet af afdelingsledere. Det har skabt ballade på Vibeskolens afdeling i Aunslev, hvor en gruppe forældre er stærkt utilfredse med skolelederens beslutning. De frygter, at det et skridt på vejen mod endnu en skolelukning.

- Forældre har allerede nu givet udtryk for, at det endnu engang viser, at man ikke prioriterer matrikel Aunslev, og at man frygter, at dette blot er led i endnu en skolelukning i Nyborg Kommune. Hvis det i bund og grund er det, som er dagsordenen, så burde man tage beslutningen, så vi forældre kan forholde os til det samt træffe de valg, der er nødvendige for at vores børn kan trives, hedder det blandt andet.

Hun begrunder sit ønske med, at forældrepræsentanterne er i langt bedre kontakt med børn og forældre og ved, hvad der rører sig. Forældrerådet lægger ellers ikke fingrene imellem i indsigelsen. De frygter at afskedigelsen kan få flere forældre til at vælge Aunslev-afdelingen fra.

- Jeg er helt med på, at det i sidste ende er op til skolelederen at træffe et valg. Jeg havde dog gerne set, at vi som skolebestyrelse var blevet inddraget, så vi kunne være med til at kvalificere beslutningen om, hvem der skulle afskediges. Det er ikke sket, konstaterer Rikke Juel.

Efterfølgende har 40-50 børn og voksne været samlet i protest i forbindelse med et skolebestyrelsesmøde, hvor indsigelsen blev behandlet som et lukket punkt. Sagen har desuden fået et enkelt medlem af bestyrelsen, Rikke Juel, til at trække sig. Det skyldes utilfredshed med selve fyringen, men også måden, tingene er blevet grebet an på, forklarer hun overfor Fyens Stiftstidende.

Det forholder sig nemlig omvendt, hævder Karen Rasmussen, der underbygger sin påstand med flere tal-eksempler. Aktuelt er der 555 børn i alt på Vibeskolens to matrikler, hvoraf de 89 er tilknyttet afdelingen i Aunslev. Alligevel har man en teknisk serviceleder på hver af de to afdelinger. Også når det gælder andelen af pædagogiske medarbejdere og afdelingsledere har Aunslev fået flere ressourcer stillet til rådighed, end antallet af elever tilskriver, påpeger hun.

Skolelederen advarer samtidig om, at forældrene indirekte kan ende med selv at lukke skolen ved at skabe unødig usikkerhed om afdelingens fremtid. Derfor opfordrer hun forældrene til "at lukke ned for historien" om, at Aunslev altid bliver nedprioriteret.

- Når det er sagt, så er det klart, at vi ser sagen fra et rent lokalt perspektiv, mens hun som skoleleder er nødt til at tænke på helheden. Vi ville bare gerne sikre os, at man havde rystet posen og taget alle muligheder i betragtning. Den nemmeste løsning er ikke altid den bedste, bemærker hun.

Forældrerådets indsigelse er underskrevet af Anette Christensen, og hun er for så vidt enig i, at man skal passe på med at råbe: Ulven kommer. Alligevel fortryder hun ikke formuleringerne i brevet, fordi de er udtryk for en reel bekymring hos en del forældre.

Forskellen er særlig markant, når man ser på, hvor mange medarbejdere og elever, den enkelte afdelingsleder skal forholde sig til. Det tal er langt lavere for sfo-lederen i Aunslev, som dermed har mere tid til nærvær og til at være synlig overfor både elever og forældre. Desværre er det er en luksus, som der ikke længere er råd til, forklarer skolelederen.

Ros til personalet

Selv mener Anette Christensen ikke, at man kan bruge skolelederens mange tal-eksempler til særlig meget. De tager for eksempel ikke højde for, at en lille sfo med tre pædagoger til 50 børn er langt mere sårbar end en stor enhed, hvor man bedre kan flytte rundt på ressourcerne for at lukke huller.

- Man skal heller ikke glemme, at SFOen i Aunslev er den eneste i kommunen, der er DGI certificeret, og som har formået at holde på alle børn i 3. klasse. Det skyldes i høj grad den indsats, som ikke bare sfo-lederen, men hele personalet yder. For mange forældre har det været et vigtigt argument for at sende deres børn til afdelingen i Aunslev, forklarer hun.

Parterne mødes den 10. december, og her gælder det ifølge Anette Christensen om at se fremad. For Rikke Juel har forløbet dog betydet, at hun har mistet tilliden til skolens ledelse. Det har en politisk bevilling på lidt over en million kroner til en ny legeplads i Aunslev ikke ændret på.

- Det er selvfølgelig glædeligt, men det er ikke noget, hverken skolelederen eller skolebestyrelsen kan tage æren for. I stedet måtte jeg som privatperson og en ansat i sfoen skrive et brev til udvalget for at gøre opmærksom på den dårlige tilstand, som legepladsen er i. Derfor kan man ikke bagefter bruge det som et eksempel fra skolens side på, at man gør noget særligt for Aunslev, siger hun.

Den udlægning er Karen Rasmussen dog ikke enig i. Hun mener således, at Rikke Juel blev opfordret på et skolebestyrelsesmøde til et skrive det omtalte brev.