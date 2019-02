For få tilmeldte: Foredrag med melodigrandprix-ekspert er aflyst

Nyborg: Den 6. februar klokken 19 skulle Johannes Larsen fra Kerteminde have underholdt med sin viden om melodigrandprix hos AOF i Nyborg. Johannes Larsen var selv med til at starte foreningen melodigrandprixfans.dk og har samlet en stor bunke viden og anekdoter fra sine 37 år som melodigrandprix-entusiast. Men foredraget i Nyborg er aflyst på grund af for få tilmeldinger, oplyser han i en mail til Fyens Stiftstidende. Til gengæld er der stadig en chance for, at foredraget hos AOF i Odense torsdag den 11. april bliver gennemført som planlagt.