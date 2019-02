For enden af regnbuen

Sceneteknikere, skræddere og instruktører arbejder på højtryk for at få rammerne til den musikalske forestilling, End of the Rainbow, klar til premieren. Kulisserne er bygget i Herrested og er netop ankommet til Bastionen. Foto: Sugi Thiru

Musikforestillingen "End of the Rainbow" på Bastionen lægger op til en farverig tour de force i alle regnbuens farver. Scenespot er indstillet på trioen Betty Glosted, Keld Heick og Jon Lange.

Nyborg: Skuespiller Betty Glosted, Nyborg, er klar til endnu en prøvedag i rækken af lange prøvedage. Siden 21. januar har dage og aftener været reserveret et manuskript af sang og replikker på musikforestillingen, "End of the Rainbow" - en forestilling om den amerikanske sangfugl og musicalstjerne Judy Garland - som udspiller sig på den legendariske natklub i London, "The Talk of the Town". Og snakken går på Bastionen. Trioen er ved at tjekke ind til flere prøver, og Keld Heick ankommer med toget fra København, mens den tredje medvirkende, Jon Lange, er meldt undervejs med DSB fra Ringsted. - Jeg er så priviligeret at bo i Nyborg, så det er nemt. Jeg har også været vant til at rejse frem og tilbage til teatret i næsten 40 år, bemærker Betty Glosted og glæder sig til den store sangrolle i starten af jubilæumsåret.

End of the Rainbow Musikforestillingen "End of the Rainbow" spiller på Bastionen fra torsdag 21. februar til søndag 17. marts. På hverdage klokken 19.30 og i weekenden klokken 15.Stykket udspiller sig i London sidst i 60'erne, hvor musical-legenden Judy Garland tager hul på endnu et comeback. Den gang på den legendariske natklub, "The Talk of the Town".



Hun er ledsaget af sin unge forlovede Mickey Deans, som spilles af Jon Lange, og sin trofaste pianist, Anthony, som spilles af den folkekære dansktop og grandprix-komponist m.m., Keld Heick. Han får i øvrigt sin debut som teaterskuespiller ved den lejlighed.



Orkestret er kapelmester Bent Lundgaard i samspil med Morten Øberg, Andreas Hatholt, Henrik Hou og Kristian Karottki.

Guldet ligger for enden af regnbuen, og der gemmer sig masser af guld og glimmer på scenen, som skal illudere en navnkundig natklub i London. Foto: Sugi Thiru

Stemme på overarbejde I lokalet på Bastionens 1. sal, der tidligere var det ærværdige samlingsted for det privilegerede skyttelaug i Nyborg, øver de tre aktører replikker og sange. Men fra den kommende uge trækker trioen i kostumer og indtager scenen til de afsluttende prøver. Foran venter premieren, hvor de tre skuespillere for alvor skal spille sig ud foran publikum. Og 40 års-jubilaren Betty Glosted får for alvor brug for hele registeret og den store stemme i rollen som Judy Garland. - Jeg skal synge alle forestillingens ni sange. Så stemmen kommer på overarbejde, forudser Betty Glosted om den to og en halv time lange forestilling.

I garderoben bag scenen har skrædder Ingrid Koefoed fra København også tjekket ind. Her sidder den mangeårige teatersyerske foran sin Pfaff-symaskine og kreerer fem kostumer til Betty Glosted plus seks kostumer til de to mandlige roller.Foto: Sugi Thiru

Lige midt i landet Forestillingen så dagens lys på operaen i Sydney tilbage i 2005 og har siden gået sin gang på Broadway og West End. For halvandet år siden lykkedes det så makkerparret Allan og Allan med efternavnene Damby og Wahlers, Frørup, at få grønt lys til at opføre musikforestillingen på dansk grund. - Det skal være i Nyborg og på Bastionen. Det ligger jo lige midt i landet, påpeger to gange Allan i deres premiere med at sætte en forestilling op. De fik lagt beslag på Bastionens teatersal i en god måneds tid og fik samlet et hold, som foruden Betty Glosted også tæller mangeårig entertainer, musiker, komponist, vært og sanger, Keld Heick, samt skuespiller Jon Lange. De skal spille henholdsvis Garlands trofaste pianist og hendes forlovede.

Kulisser fra Herrested Scenens folk har travlt med lys og lyd. Kulisserne er bygget i multihuset i Herrested og er ankommet til Bastionen i den forløbne weekend. De store kulisser har fået hjul på, og to drejescener er også vigtige elementer i en scenografi, der skal genskabe illusionen af et stykke musical-historie. - Vi er tro mod stilen i natklubben "Talk of the Town". Det gælder farve og nuancer, men også stuk og fyldninger i loftet. Detaljerne skal være på plads, bemærker koreograf Allan Damby og bestiller et slidt bord på løvefødder, som skal hentes i Ryslinge. - Bordpladen er vi ligeglade med. Bare sav benene af, bemærker Allan om endnu en en del af et samlet udtryk i den musikalske satsning. På lørdag ruller det fem mand store orkester ind på scenen med kapelmester Bent Lundgaard i spidsen. Og så er det tid til at få et stykke musikalsk historie til at gå op i en højere oktav. - Nu spidser det til, bemærker to gange Allan begejstrede.

