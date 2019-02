For enden af regnbuen: Kendisser til premiere i Nyborg

Familien Heick og en veloplagt Stig Rossen var bare nogle af de kendte danskere til premieren på "End of The Rainbow" torsdag.

NYBORG: Aftenens hovedrolleindehaver var den lokale Betty Glosted, der i år kan fejre sit 40 års jubilæum på scenen. Betty Glosted spiller i "End of The Rainbow" overfor to rutinerede herre i showbiz i skikkelse af Jon Lange og Keld Heick.

Betty Glosted har dog op til premieren udtalt, at en anden nyborgenser - Arne Lundemann - stadig er én af de skuespillere, hun er gladest for at have spillet sammen med. Det gengældte Arne Lundemann ved premieren, hvor han blot var et af mange kendte ansigter.

- Betty er simpelthen fantastisk. Jeg husker, hvordan den lille skolepige fra Langeskov i 1975 imponerede os alle i "Annie Get Your Gun". Min kone og jeg sagde med det samme til hinanden efter den første prøve: "En ny stjerne er født".

"End of The Rainbow" udmærker sig ved, at opsætningen kun har tre reelle roller. Den ene spilles af den folkekære sangskriver og entertainer Keld Heick, som modsat Betty Glosted havde sin debut som skuespiller. Keld Heicks kone, Hilda Heick, fortalte inden forestillingen, at Keld Heick op til premieren har været dybt besat af rollen som Anthony.

- Det er jo en anderledes måde for ham at være på scenen, så Keld har virkelig kæmpet og arbejdet med denne rolle. Vi oplevede faktisk en situation, hvor jeg spurgte Keld om noget, hvorefter han svarede med en replik fra stykket.

En anden lokal kendis, der var mødt op, var den berømte sanger Stig Rossen, der synger i kvartetten No More Jacks med Jesper Asholt, Jesper Lohmann og Keld Heick. Og netop Keld Heicks nyerhvervede skuespillerevner, havde Stig Rossen en klar og munter mening om.

- Der er jo ingen tvivl om, at det har hjulpet Keld at være med i No More Jacks, hvor han har suget godt til sig fra os andre og vore skuespillertalenter.

Én, som ikke ville have behov for hjælp til skuespillet, er Rudi Nielsen, som ankom sammen med Hilda Heick.

- Det er første gang, at jeg er her på Bastionen i Nyborg, men jeg glæder mig til at opleve det her i aften.

Hvis man selv vil se "End of The Rainbow", så har man muligheden frem til den 17 marts.