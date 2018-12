Første gang: Børn på ferie med kommunen er en succes

I sommer- og efterårsferien har en række udsatte familier fra Nyborg været på campingferie med kommunen. Tilbuddet har været eftertragtet og målet om at give 50 børn ferieoplevelser er nået. Successen gentages næste år - dog med et par forbedringer.

En evaluering af tilbuddet, fremlagt i Social- og Familieudvalget, viser, at der har været stor interesse for at komme på ferie med kommunen. Op til sommerferien kom der 47 ansøgninger, og til efterårsferien kom der 19 ansøgninger ind af brevsprækken, hvor ni familier med i alt 19 børn deltog.

Sådan lød overskriften på kommunens tiltag om at afsætte 300.000 kroner i 2018 til ferie for udsatte familier. Formålet var at give børn, unge og deres forældre en såkaldt almindelig ferieoplevelse sammen. Også for, at børnene kunne starte skoleåret med gode historier fra deres sommerferie, og tiltaget har vist sig at være noget af en succes.

Taknemmelige

Projektet har ikke været afprøvet før, og første år er gået strålende, lyder vurderingen. I evalueringen på Social- og Familieudvalgets møde 12. november bliver det understreget, at det er lykkedes at give familierne en almindelig ferie og en oplevelse børnene husker.

Dette bekræftes i en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 16 deltagere fra ferie-tilbuddet. 87 procent har givet ferie-lokationen på Bøsøre topkarakterer. Badelandet har været særligt eftertragtet, men der har også været mange andre ting at give sig til. 93 procent af de adspurgte deltog i aktiviteter, 25 procent af dem var med til seks forskellige aktiviteter.

Hos en af familierne lyder det:

- Jeg vil af hele mit hjerte takke Nyborg Kommune for at have givet os muligheden for at komme på denne fantastiske ferie, som familie. Det har været en skøn uge, og vi ville ikke have muligheden uden jer. Vi er taknemmelige, skriver en anonym i kommunes undersøgelse.

De fleste er blevet klar over tilbuddet gennem kommunens Facebook-side, eller via skole eller børnehave. Det er Nyborg Ungdomsskole, der har udvalgt familierne gennem ansøgninger, hvor familien kan komme på ferie, hvis de opfylder kriterierne, at børnene er mellem 3-14 år samt forældrene er på overførelsesindkomst.