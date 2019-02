Første etape: 307 meter med slips og cykelhjelm

Det er en entusiastisk direktør for verdens største cykelløb, der for tiden er på pr-tour i Danmark.

Tværtimod var de to cyklister lige så synligt glade for den oplagte fotomulighed som den store forsamling af pressefolk.

- Jeg kender intet til Nyborg

Noget større indtryk af Nyborg kan den korte cykeltur imidlertid ikke have efterladt.

Løbsdirektør Prudhommes kendskab til byen, hvor målstregen for det, han selv forventer bliver en enestående Tour de France-etape i 2021, er da også fortsat yderst begrænset.

Eller nærmest ikke-eksisterende.

- For at være helt ærlig kender jeg intet til Nyborg. Men det vil jeg komme til, lovede Christian Prudhomme på et pressemøde, hvor Storebæltsbroen var et betydeligt større samtaleemne end den by, der ligger for den ene ende af den.

Christian Prudhommes pr- og charmetur til de danske start- og målbyer i 2021 fortsætter i dag med pressemøder i Vejle og Sønderborg.