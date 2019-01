For 43. gang inviterer Herrested-Ørbæk Boldklub til indefodboldstævne for firmaer i Ørbæk Midtpunkt. Bolden ruller lørdag 19. januar.

Ørbæk: Per Bjerregårds Tropper kom øverst på skamlen i A-rækken, mens De Østfynske slagtere savede de øvrige hold over i B-rækken.

Det var status under det forgangne års indefodboldstævne i Ørbæk Midtpunkt, hvor firmahold dystede om både ære og præmier i to rækker.

I år er der 30 tilmeldte hold, som er klar, når bolden ruller lørdag 19. januar i Ørbæk Midtpunkt. Og det er ifølge arrangørerne fra Herrested-Ørbæk Boldklub cirka det antal hold, som rammerne og banderne kan bære under et stævne, som afvikles over én dag.

