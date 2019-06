- Jeg synes, det er tydeligt, at nyborgenserne har taget markedet til sig. Man skal bare tage et kig op i Nørregade, hvor loppemarkedet for børn er. Det vrimler med folk deroppe, hvor man næsten står i kø for at rykke sig.

Op til de handlende

Baggrunden, for at markedet blev flyttet, var, at de handlende langsomt træk deres støtte til havnefronten.

Ifølge Hans Henrik Kongsmark skyldes det, at det er for dyrt for butikkerne at være både på havnen og oppe i byen.

Derfor bliver evalueringen af årets pinsemarked vigtig, da handelsstandsforeningen på baggrund af den vil tage stilling til, hvorvidt næste års marked skal holdes på havnen eller i byen.

- Omsætningen og de handlendes oplevelse bliver selvfølgelig vigtig, når beslutningen om næste års marked tages. Men lige nu er jeg bare glad for, at solen skinner, og folk er mødt op. Jeg tror på, at årets pinsemarked er en succes, runder Hans Henrik Kongsmark af.