Flygtningebørn på Danehofskolen får boglig håndsrækning

Danehofskolen i Nyborg har sagt ja til at være med i et projekt, som skal hjælpe flygtningebørn i skolens modtagerklasse med deres læsefærdigheder.

Initiativet hedder Klub Kickstart, og det er resultat af et partnerskab mellem Dansk Flygtningehjælp, børnebogsforlaget Carlsen, uddannelsesforlaget Alinea og forsknings- og rådgivningsvirksomheden Als Research. Pakkerne er finansieret af Egmot Fonden, og kommer også til at indeholde skoleredskaber doneret af Flying Tiger Copenhagen.

- Initiativet sørger for at understøtte børene i deres læseindlæring. Det at blive dygtige læsere er en forudsætning for på sigt at kunne klare sig i uddannelsessystemet, uddyber hun.

- Det er et fantastisk initiativ, siger Lene Hansen, der er lærer og koordinator for modtagerklasserne på Danehofskolen.

Nyborg: Flygtningebørn og uddannelse har været et hedt debatteret emne i Nyborg den seneste tid. Et initiativ af Dansk Flygtningehjælp, som Danehofskolen har takke ja til at være med i, kan dog næppe skabe de store kontroverser.

Forældrene er med

Danehofskolens rolle bliver at teste børnene for at se, om bogpakkerne gør en forskel for dem. Derfor er børnene delt op i to grupper, hvor den ene gruppe modtager materialet før den anden, så man kan sammenligne dem. Den først gruppe har modtaget den første af i alt seks bogpakker i uge fem, og kontrolgruppen modtager deres første pakke til august.

Indledningsvis har Danehofskolen også sørget for at indsamle samtykkeerklæringer fra flygtningebørnenes forældre. De har modtaget information om projektet på deres modersmål, så de er helt med på, hvad bogpakkerne er til for.

- Forældrene bliver opfordret til at tage en samtale med børnene om bøgerne og de temaer og opgaver, der måtte ligge i dem. Det er vigtigt at indlede et samarbejde med forældrene, fordi god forældreopbakning er en del af forudsætningen for, at børnene klarer sig godt. Vores erfaring er, at forældrene er rigtig gode til at bakke op om børnenes læring, siger Lene Hansen.

I alt er 28 skoler på landsplan er med i initiativet, og 445 flygtningebørn kommer til at modtage bogpakkerne.