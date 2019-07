Flot byggeår for Dreier & Co

Nyborgs store, gamle murer-, tømrer- og entreprenørvirksomhed var bedre til at tjene penge, end de har været længe

Nyborg: Nyborgs store, gamle byggevirksomhed Dreier & Co kom flot igennem det seneste regnskabsår, der sluttede 1. april.

Omsætningen var omtrent som året før, men de mange byggeopgaver gik alt i alt noget bedre, og derfor fik firmaet et overskud, der er det bedste i en årrække. Årets resultat var på 2,6 millioner kroner.

- Vores omsætning har været nogenlunde uændret i forhold til året før, men i byggebranchen er det jo sådan, at nogle gange går en sag godt, og andre gange kan man løbe ind i nogle frygtelige sager. I det seneste regnskabsår har vi nok været forskånet for den slags sager, der er knapt så gode, siger administrerende direktør hos Dreier & Co, Steen Johansen.

- Men det seneste års tid har vi haft fokus på bedre styring af byggepladserne, og det har givet noget, siger han.

Dreier & Co ordner både store og små byggerier. Fra en glasliste hos fru Hansen til et plejehjem, som direktøren udtrykker det.

I det seneste regnskabsår har nogle af de store opgaver været tilbygningen til plejecentret i Vindinge, de nye "skæve" klubhuse og service-bygninger i Nyborg Marina.

Men der har også været større opgaver på Holckenhavn, Nyborg Strand, Nyborg Svømmehal og Nyborg Slot.

Dreier & Co kaster sig gerne ud besværlige opgaver på fredede bygninger, og for tiden har man blandt andet en del tømrere beskæftiget i Skippergade, hvor den store, fredede ejendom, Garvergården skal have nyt tag.

Dreier & Cobetegner sig selv som et murer-, tømrer-, kloak- og entreprenørfirma, og virksomheden er ejet af en række af ledende medarbejdere.