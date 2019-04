Landsbyerne Flødstrup og Langtved er kendt for deres evne til at stå sammen og kæmpe. Men sagen om præstegården er tabt, og ingen har tilsyneladende lyst til at kæmpe videre for at bevare den.

Flødstrup: Beboerne i landsbyerne Flødstrup og Langtved har flere gange vist deres vilje til at stå sammen og kæmpe, når de var truet.

Men kampgejsten er tilsyneladende brugt op, når det handler om Flødstrup Præstegård. I hvert fald er de lokale medlemmer af Ullerslev/Flødstrup Menighedsråd klar til at kaste håndklædet i ringen og give fortabt. Præstegården bliver solgt, og der bygges en ny ved Dalgaard i Ullerslev.

- Flertallet bestemmer, og der er ikke mere at gøre. Der er ikke flere skud i bøssen, siger Niels Uffe Jørgensen, Flødstrup, der var formand for menighedsrådet, da diskussionerne op præstegården startede i 2017.

- Jeg trak mig som formand på grund af alt det her, og vi har brugt alle muligheder, og nu må vi bare køre videre, siger Niels Uffe Jørgensen.

Han er helt på linje med Marianne Lysebjerg, Flødstrup, der også sidder i menighedsrådet:

- Vi er nødt til at acceptere flertallet, og jeg er glad for, at det her sluttede i fred og fordragelighed. Jeg er ked af, at præstegården skal sælges, men det hjælper jo ikke noget. Vi må acceptere og arbejde videre, siger hun.

I de år menighedsrådet har diskuteret præstegårdens fremtid har bølgerne gået højt. En periode var det fremme, at Ullerslev og Flødstrup skulle skilles, sådan at Ullerslev fortsatte for sig selv, mens Flødstrup måtte parres med et af de andre nabosogne. Denne idé blev dog aldrig til noget.

Formanden for landsbyfællesskabet i Flødstrup Sogn, Bent Felgreen ønsker ikke at kommentere menighedsrådets afgørelse, før han har haft mulighed for at sætte sig bedre ind i det. Landsbyfællesskabet prøvede ellers en overgang at påvirke beslutningen blandt andet ved at starte en underskriftsindsamling mod lukningen af præstegården.